Podmienky na odpočet DPH sa upravia,zníži sa daň na bezlepkové výrobky

Bratislava 28. novembra (TASR) - Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH) je hlavným cieľom novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorej cieľom je boj s daňovými únikmi, poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Novelou tiež rozšírili zníženú 5 % sadzbu DPH na bezlepkovú múku, chlieb a pečivo.



"Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu 'investičný majetok' a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku," avizoval v dôvodovej správe rezort financií.



V oblasti opravy odpočítanej DPH sa po novom zohľadnia aj iné prípady ako len situácie, keď jej predchádza oprava základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. Ministerstvo je tiež presvedčené, že súčasná definícia pojmu "investičný majetok" v zákone nie je dostatočná. Nie je z nej totiž zrejmé, že pod tento pojem sa má zahŕňať výlučne dlhodobý majetok platiteľa. Novela preto spresňuje definíciu, aby jednoznačne vylučovala zásoby.



Ďalším nedostatkom aktuálneho znenia zákona je podľa MF vzorec, ktorým sa určuje výška dodatočne odpočítateľnej alebo neodpočítateľnej dane pri investičnom majetku. Ten totiž nezohľadňuje požiadavky príslušnej európskej smernice. "V tejto súvislosti sa zavádza nový spôsob vykonávania úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, a to tak pri zmene účelu použitia, ako aj pri zmene rozsahu použitia investičného majetku," priblížil rezort.



Poslanci k novele schválili aj viaceré pozmeňujúce návrhy z výborov. Do zoznamu potravín, na ktoré sa bude uplatňovať znížená 5 % sadzba DPH, sa tak od Nového roka zaradí aj bezlepková múka, chlieb a pečivo.



Aktuálne uplatňovaná nepriama forma oslobodenia od DPH pre dodanie tovarov a služieb pre ozbrojené sily iného členského štátu EÚ alebo Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku sa zmení na priamu formu oslobodenia. "Uvedená zmena je nevyhnutná vzhľadom na pravidelnosť uskutočňovania takýchto dodaní, najmä z dôvodu zjednodušenia procesu, zníženia administratívnej záťaže pre všetky zúčastnené strany a efektívnejšieho plnenia medzinárodných záväzkov," priblížili predkladatelia.



Zvýšia sa tiež pokuty za pochybenia pri používaní elektronickej registračnej pokladnice. Predkladatelia pripomenuli, že tieto pokuty neboli menené od 1. januára 2012, pričom inflácia odvtedy dosiahla takmer 50 %. Zámerom legislatívnej úpravy je valorizácia dolnej hranice pokút.



Právna norma nadobudne účinnosť postupne, a to 1. januára, 30. júna a 1. júla 2025.