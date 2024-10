Podmienky na odpočítanie DPH sa majú upraviť

Bratislava 30. októbra (TASR) - Realizácia viacerých opatrení v oblasti práva na odpočítanie dane z pridanej hodnoty (DPH), ako aj jeho opráv a úprav je hlavným cieľom návrhu novely zákona o DPH. Právnu normu z dielne Ministerstva financií (MF) SR poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.



Podľa predkladateľa ide o súčasť boja proti daňovým únikom. "Zmenami a doplnením zákona o DPH dôjde najmä k rozšíreniu prípadov, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť opravy odpočítanej dane, k spresneniu legálnej definície pojmu 'investičný majetok' a k úprave pravidiel v oblasti úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku," avizoval v dôvodovej správe rezort financií.



V oblasti opravy odpočítanej DPH navrhuje po novom zohľadniť aj iné prípady ako len situácie, keď jej predchádza oprava základu dane na strane dodávateľa tovaru alebo služby. "V praxi totiž môžu nastať aj iné situácie, ktoré by odôvodňovali vykonať opravu odpočítanej dane, a to vo všeobecnosti v prípade, keď nastane zmena vo faktoroch použitých pri určení výšky odpočítanej dane. Tieto situácie však nie sú v súčasnom znení zákona o DPH zohľadnené," upozornilo MF.



Zároveň je presvedčené, že súčasná definícia pojmu "investičný majetok" v zákone nie je dostatočná. Nie je z nej totiž zrejmé, že pod tento pojem sa má zahŕňať výlučne dlhodobý majetok platiteľa. Ministerstvo preto navrhuje spresnenie definície, aby jednoznačne vylučovala zásoby.



Ďalším nedostatkom aktuálneho znenia zákona je podľa MF vzorec, ktorým sa určuje výška dodatočne odpočítateľnej alebo neodpočítateľnej dane pri investičnom majetku. Ten totiž nezohľadňuje požiadavky príslušnej európskej smernice. "V tejto súvislosti sa zavádza nový spôsob vykonávania úpravy odpočítanej dane pri investičnom majetku, a to tak pri zmene účelu použitia, ako aj pri zmene rozsahu použitia investičného majetku," priblížil rezort. Novelou má dôjsť aj k ďalším úpravám ustanovení zákona o DPH, ktoré vyplývajú z požiadaviek aplikačnej praxe.



Právna norma má nadobudnúť účinnosť postupne, a to 1. januára, 30. júna a 1. júla 2025.