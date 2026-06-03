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Podmienky náhradnej a dopytovej dopravy sa majú spresniť
Novela obsahuje aj spresnenie podmienok udeľovania povolení na prevádzkovanie liniek, úpravu poskytovania dopravných informácií či legislatívno-technické úpravy reagujúce na aplikačné nedostatky.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Vládny návrh novely zákona o verejnej osobnej doprave má priniesť jednoznačné vymedzenie náhradnej autobusovej dopravy (NAD) a dopytovej dopravy. Súčasne obsahuje zmeny legislatívno-technického charakteru, spresnenie a usmernenie existujúcich administratívnych procesov. Právnu normu z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu do druhého čítania.
„Cieľom návrhu zákona je zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, v spolupráci s partnermi v oblasti verejnej osobnej dopravy. Požiadavky sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy dopytovej dopravy, náhradnej autobusovej dopravy a precizovania kompetencií národnej dopravnej autority vo vzťahu k objednávateľom a organizátorom,“ priblížil rezort.
Úprava NAD reaguje podľa ministerstva na potrebu odstránenia právnej neistoty pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti počas výluk na dráhovej infraštruktúre, najmä vo vzťahu k určeniu práv a povinností zúčastnených subjektov a informovaniu cestujúcich. Úprava dopytovej dopravy vytvára jednoznačný právny rámec pre flexibilnejšie a hospodárnejšie zabezpečovanie dopravnej obslužnosti vo verejnom záujme najmä v územiach s nízkym dopytom po pravidelnej doprave.
Novela obsahuje aj spresnenie podmienok udeľovania povolení na prevádzkovanie liniek, úpravu poskytovania dopravných informácií či legislatívno-technické úpravy reagujúce na aplikačné nedostatky.
Okrem toho napríklad rozširuje kompetenciu zisťovať totožnosť cestujúceho, ktorý sa nepreukázal preukazom totožnosti, aj o obecnú políciu. Rozširuje sa tiež okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať cestovné lístky v pravidelnej doprave tak, aby nemuseli byť zamestnancami dopravcu, ale napríklad zamestnancami organizátora integrovaného dopravného systému, objednávateľa, prípadne iné poverené osoby.
Právna norma zároveň upravuje zákony o živnostenskom podnikaní, správnych poplatkoch, cestnej premávke a cestnej doprave.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2026.
„Cieľom návrhu zákona je zapracovanie požiadaviek, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe, v spolupráci s partnermi v oblasti verejnej osobnej dopravy. Požiadavky sa v prevažnej miere týkajú právnej úpravy dopytovej dopravy, náhradnej autobusovej dopravy a precizovania kompetencií národnej dopravnej autority vo vzťahu k objednávateľom a organizátorom,“ priblížil rezort.
Úprava NAD reaguje podľa ministerstva na potrebu odstránenia právnej neistoty pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti počas výluk na dráhovej infraštruktúre, najmä vo vzťahu k určeniu práv a povinností zúčastnených subjektov a informovaniu cestujúcich. Úprava dopytovej dopravy vytvára jednoznačný právny rámec pre flexibilnejšie a hospodárnejšie zabezpečovanie dopravnej obslužnosti vo verejnom záujme najmä v územiach s nízkym dopytom po pravidelnej doprave.
Novela obsahuje aj spresnenie podmienok udeľovania povolení na prevádzkovanie liniek, úpravu poskytovania dopravných informácií či legislatívno-technické úpravy reagujúce na aplikačné nedostatky.
Okrem toho napríklad rozširuje kompetenciu zisťovať totožnosť cestujúceho, ktorý sa nepreukázal preukazom totožnosti, aj o obecnú políciu. Rozširuje sa tiež okruh osôb, ktoré môžu kontrolovať cestovné lístky v pravidelnej doprave tak, aby nemuseli byť zamestnancami dopravcu, ale napríklad zamestnancami organizátora integrovaného dopravného systému, objednávateľa, prípadne iné poverené osoby.
Právna norma zároveň upravuje zákony o živnostenskom podnikaní, správnych poplatkoch, cestnej premávke a cestnej doprave.
Novela má nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2026.