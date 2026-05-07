< sekcia Ekonomika
Podmienky nemocenského poistenia bývalých policajtov sa nezmenia
Aktuálny právny stav podľa predkladateľov negatívne ovplyvňuje napríklad ženy, bývalé policajtky a vojačky, ktoré po odchode do civilného zamestnania ostávajú bez nároku na materské.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Podmienky nároku na jednotlivé dávky nemocenského poistenia pre bývalých policajtov a policajtky, vojakov a vojačky, ako aj príslušníkov a príslušníčky ďalších silových zložiek, ktorí prešli zo služobného pomeru do civilného zamestnania, sa nebudú upravovať. Národná rada (NR) SR vo štvrtok neposunula do druhého čítania návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obidvaja SaS).
V návrhu chceli zohľadniť obdobie platenia nemocenského poistenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov pri posudzovaní splnenia podmienok nároku na tieto dávky podľa zákona o sociálnom poistení. Nemocenské, ošetrovné, tehotenské a materské by sa tak zohľadňovalo aj za obdobie zabezpečenia, ktoré dané osoby získali počas výkonu služobného pomeru, a to aj po jeho ukončení a prechode do civilného zamestnania. Znamenalo by to, že nebudú znevýhodnené pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky.
„Na základe aktuálneho znenia zákona o sociálnom poistení sú osoby, ktoré prešli zo služobného pomeru do civilného zamestnania, pri posudzovaní nároku na jednotlivé dávky nemocenského poistenia znevýhodnené, keďže obdobie, počas ktorého boli nemocensky zabezpečené podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, sa im po skončení služobného pomeru na účely vzniku nároku na tieto dávky nezapočítava,“ upozornili v dôvodovej správe predkladatelia.
Aktuálny právny stav podľa nich negatívne ovplyvňuje napríklad ženy, bývalé policajtky a vojačky, ktoré po odchode do civilného zamestnania ostávajú bez nároku na materské. A to napriek ich predchádzajúcemu pracovnému, resp. služobnému pôsobeniu a plneniu si povinností voči obom sociálnym systémom.
V návrhu chceli zohľadniť obdobie platenia nemocenského poistenia podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov pri posudzovaní splnenia podmienok nároku na tieto dávky podľa zákona o sociálnom poistení. Nemocenské, ošetrovné, tehotenské a materské by sa tak zohľadňovalo aj za obdobie zabezpečenia, ktoré dané osoby získali počas výkonu služobného pomeru, a to aj po jeho ukončení a prechode do civilného zamestnania. Znamenalo by to, že nebudú znevýhodnené pri posudzovaní nároku na nemocenské dávky.
„Na základe aktuálneho znenia zákona o sociálnom poistení sú osoby, ktoré prešli zo služobného pomeru do civilného zamestnania, pri posudzovaní nároku na jednotlivé dávky nemocenského poistenia znevýhodnené, keďže obdobie, počas ktorého boli nemocensky zabezpečené podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, sa im po skončení služobného pomeru na účely vzniku nároku na tieto dávky nezapočítava,“ upozornili v dôvodovej správe predkladatelia.
Aktuálny právny stav podľa nich negatívne ovplyvňuje napríklad ženy, bývalé policajtky a vojačky, ktoré po odchode do civilného zamestnania ostávajú bez nároku na materské. A to napriek ich predchádzajúcemu pracovnému, resp. služobnému pôsobeniu a plneniu si povinností voči obom sociálnym systémom.