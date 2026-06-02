Podmienky práce pre digitálne platformy sa sprísnia
Zavedie sa napríklad kontrolu algoritmov, väčšiu transparentnosť či možnosť jednoduchšieho uznania pracovného pomeru.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - Prácu pre digitálne platformy, ako sú kuriérske či prepravné aplikácie, po novom upraví samostatný zákon. Prinesie prísnejšie pravidlá pre fungovanie platforiem aj väčšiu ochranu ľudí, ktorí cez ne pracujú. Zavedie napríklad kontrolu algoritmov, väčšiu transparentnosť či možnosť jednoduchšieho uznania pracovného pomeru. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý Národná rada (NR) SR v utorok posunula do druhého čítania. Pripravilo ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť transpozíciu smernice EÚ o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre digitálne pracovné platformy a vytvoriť osobitný právny rámec na výkon práce prostredníctvom týchto platforiem. Návrh má zabezpečiť spravodlivé pracovné podmienky a právnu istotu pre osoby vykonávajúce takúto prácu. Zákon sa má vzťahovať na všetku platformovú prácu vykonávanú na Slovensku bez ohľadu na to, kde má digitálna platforma sídlo.
Jednou z kľúčových zmien je zavedenie právnej domnienky pracovného pomeru. Ak pracovník preukáže znaky závislej práce, bude na platforme, aby dokázala opak. O existencii pracovnoprávneho vzťahu bude môcť rozhodnúť súd. To by mohlo zásadne ovplyvniť postavenie tisícov ľudí pracujúcich napríklad ako kuriéri či vodiči.
Návrh sa výrazne zameriava aj na fungovanie algoritmov, ktoré platformy používajú na riadenie práce. Firmy budú musieť transparentne informovať o tom, ako tieto systémy fungujú, aké údaje zbierajú a ako ovplyvňujú napríklad prideľovanie zákaziek či odmeňovanie. Zároveň sa zavádza povinnosť, aby kľúčové rozhodnutia, napríklad zablokovanie účtu alebo zníženie odmeny, posudzovala aj fyzická osoba, nielen automatizovaný systém.
Zákon tiež obmedzuje, aké údaje môžu platformy o pracovníkoch zbierať. Zakazuje napríklad spracúvanie údajov o psychickom stave, súkromnej komunikácii či politických názoroch. Platformy zároveň nebudú môcť monitorovať pracovníkov mimo času, keď vykonávajú prácu. Nové pravidlá posilňujú aj práva na združovanie. Platformoví pracovníci budú môcť zakladať odborové organizácie alebo sa do nich zapájať a to aj v prípade, že nejde o klasický pracovný pomer. Zákon im zároveň garantuje ochranu pred postihom za uplatňovanie svojich práv.
Súčasťou návrhu je i zvýšenie transparentnosti. Digitálne platformy budú musieť oznamovať svoju činnosť Národnému inšpektorátu práce a poskytovať údaje napríklad o počte pracovníkov, ich príjmoch či pracovnom čase. Vzniknúť má aj verejný register platforiem. Dodržiavanie zákona budú kontrolovať inšpektoráty práce a Úrad na ochranu osobných údajov. Za porušenie povinností hrozia pokuty až do 50.000 eur.
Návrh zákona predstavuje reakciu na rastúci význam platformovej ekonomiky a snahu prispôsobiť jej existujúcu legislatívu. Navrhovaná účinnosť zákona je 2. decembra 2026.
