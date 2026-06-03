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Podmienky pre používanie automatizovaných vozidiel sú v 2. čítaní
Plne automatizované vozidlo musí byť evidované v SR, ak nejde o prenajaté vozidlo z iného členského štátu Európskej únie.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Právny rámec pre zavádzanie a využívanie automatizovaných vozidiel na Slovensku sa má rozšíriť. Zavedú sa podmienky pre používanie plne automatizovaných vozidiel vrátane inštitútu licencie na ich používanie, pričom o jej udelení má rozhodovať Ministerstvo dopravy (MD) SR na základe žiadosti prevádzkovateľa. Umožní to návrh nového zákona v súvislosti s rozšírením rámca zavádzania a využívania automatizovaných vozidiel, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.
„Navrhovaný zákon zároveň reaguje na technologický pokrok v oblasti autonómnej mobility a potrebu legislatívnej úpravy podmienok prevádzky vozidiel s vysokou mierou automatizácie bez priameho vedenia vodičom,“ uviedlo v dôvodovej správe MD. V tejto súvislosti sa upravia zákony o cestnej premávke, cestnej doprave a prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
Cieľom je podľa ministerstva určiť podmienky, za ktorých môže prevádzkovateľ uviesť automatizované vozidlo do prevádzky, pričom sa dôraz kladie na presné vymedzenie operačnej oblasti použitia, definovanej súborom geografických, dopravných, časových a environmentálnych faktorov.
„V rámci zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky sa v návrhu zákona ustanovujú požiadavky na technický dohľad a zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečovať nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite dosiahnuť minimálny bezpečný stav vozidla, v ktorom automatizované vozidlo neohrozuje život, zdravie, majetok ani bezpečnosť cestnej premávky,“ priblížil predkladateľ.
Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, bude povinná spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu. Prevádzkovateľ cestnej dopravy usadený v SR môže na osobnú alebo nákladnú dopravu použiť aj plne automatizované vozidlo. O povolenie na jeho používanie bude musieť vopred požiadať príslušný dopravný správny orgán a v žiadosti určí aj osobu, ktorá bude vykonávať kontrolu nad vozidlom.
Plne automatizované vozidlo musí byť evidované v SR, ak nejde o prenajaté vozidlo z iného členského štátu Európskej únie (EÚ). Testovaciu prevádzku vozidla bude možné vykonávať len v priestore, ktorý je organizačne a technicky zabezpečený tak, aby počas nej nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.
Po úspešnej testovacej prevádzke a po získaní povolenia skúšobnej prevádzky plne automatizovaného vozidla bude môcť držiteľ tohto povolenia požiadať MD o udelenie licencie prevádzkovateľa plne automatizovaného vozidla. Ministerstvo rozhodne o udelení licencie na základe záväzného stanoviska polície, pričom určí podmienky prevádzky, obmedzenia prevádzky a prípadne aj zberu určených údajov z povolenej prevádzky.
Operátorom dohľadu môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel príslušnej skupiny aspoň tri roky a je v pracovnoprávnom vzťahu k držiteľovi licencie prevádzkovateľa.
Ministerstvo bude za porušenie niektorej z povinností ukladať pokutu držiteľovi licencie prevádzkovateľa od 5000 do 50.000 eur a operátorovi dohľadu od 1000 eur do 5000 eur. Pokuta pre toho, kto prevádzkuje plne automatizované vozidlo bez licencie prevádzkovateľa, bude od 5000 do 50.000 eur.
Zákon by mal byť účinný od 1. novembra 2026.
„Navrhovaný zákon zároveň reaguje na technologický pokrok v oblasti autonómnej mobility a potrebu legislatívnej úpravy podmienok prevádzky vozidiel s vysokou mierou automatizácie bez priameho vedenia vodičom,“ uviedlo v dôvodovej správe MD. V tejto súvislosti sa upravia zákony o cestnej premávke, cestnej doprave a prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
Cieľom je podľa ministerstva určiť podmienky, za ktorých môže prevádzkovateľ uviesť automatizované vozidlo do prevádzky, pričom sa dôraz kladie na presné vymedzenie operačnej oblasti použitia, definovanej súborom geografických, dopravných, časových a environmentálnych faktorov.
„V rámci zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky sa v návrhu zákona ustanovujú požiadavky na technický dohľad a zriadenie riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečovať nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite dosiahnuť minimálny bezpečný stav vozidla, v ktorom automatizované vozidlo neohrozuje život, zdravie, majetok ani bezpečnosť cestnej premávky,“ priblížil predkladateľ.
Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré na jazdu využíva automatizovaný systém riadenia, bude povinná spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu. Prevádzkovateľ cestnej dopravy usadený v SR môže na osobnú alebo nákladnú dopravu použiť aj plne automatizované vozidlo. O povolenie na jeho používanie bude musieť vopred požiadať príslušný dopravný správny orgán a v žiadosti určí aj osobu, ktorá bude vykonávať kontrolu nad vozidlom.
Plne automatizované vozidlo musí byť evidované v SR, ak nejde o prenajaté vozidlo z iného členského štátu Európskej únie (EÚ). Testovaciu prevádzku vozidla bude možné vykonávať len v priestore, ktorý je organizačne a technicky zabezpečený tak, aby počas nej nedošlo k ohrozeniu života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.
Po úspešnej testovacej prevádzke a po získaní povolenia skúšobnej prevádzky plne automatizovaného vozidla bude môcť držiteľ tohto povolenia požiadať MD o udelenie licencie prevádzkovateľa plne automatizovaného vozidla. Ministerstvo rozhodne o udelení licencie na základe záväzného stanoviska polície, pričom určí podmienky prevádzky, obmedzenia prevádzky a prípadne aj zberu určených údajov z povolenej prevádzky.
Operátorom dohľadu môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia na vedenie vozidiel príslušnej skupiny aspoň tri roky a je v pracovnoprávnom vzťahu k držiteľovi licencie prevádzkovateľa.
Ministerstvo bude za porušenie niektorej z povinností ukladať pokutu držiteľovi licencie prevádzkovateľa od 5000 do 50.000 eur a operátorovi dohľadu od 1000 eur do 5000 eur. Pokuta pre toho, kto prevádzkuje plne automatizované vozidlo bez licencie prevádzkovateľa, bude od 5000 do 50.000 eur.
Zákon by mal byť účinný od 1. novembra 2026.