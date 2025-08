Podmienky pre rozbeh podnikania na Slovensku sa pre cudzincov upravujú

Bratislava 2. augusta (TASR) - Pre cudzincov, ktorí by chceli na Slovensku rozbehnúť svoje podnikateľské aktivity, sa upravujú niektoré podmienky. Novinky prináša novela zákona o pobyte cudzincov, ktorá je účinná od júla tohto roku. Cieľom zmien je efektívnejšie vybavovanie žiadostí, zníženie administratívnej záťaže a zároveň posilnenie kontroly nad vstupom cudzincov na slovenský trh. Informoval o tom partner právnickej firmy Vojčík & Partners Pavol Daubner.



Daubner priblížil, že od júla už nie je možné podať žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania priamo na oddeleniach cudzineckej polície na území Slovenska. Žiadosti sa podávajú výlučne prostredníctvom príslušného zastupiteľského úradu SR, a to na základe kvót určených vládnym nariadením pre každý kalendárny rok a jednotlivé zastupiteľstvá. „Pre rok 2025 je celkovo stanovený limit 700 žiadostí,“ vyčíslil.



Zmenou je ďalej to, že cudzinci, ktorí už na Slovensku majú udelený prechodný pobyt na iný účel ako podnikanie a plánujú začať podnikať, budú môcť požiadať o zmenu účelu pobytu na podnikanie až po dvoch rokoch jeho trvania.



Zavedenie kvót na počet žiadostí o prechodný pobyt na účel podnikania či obmedzenie možnosti zmeniť účel pobytu na podnikanie až po dvoch rokoch môže byť podľa Daubnera nevýhodné pre určitú skupinu cudzincov. „Tieto opatrenia síce môžu prispieť k lepšej regulácii a plánovaniu migrácie, no zároveň môžu skomplikovať situáciu osobám, ktoré plánujú podnikateľskú aktivitu rozbehnúť flexibilne a v kratšom časovom horizonte,“ skonštatoval.



Novela zavádza aj ďalšie nové náležitosti žiadosti. Po novom bude povinnosťou priložiť podnikateľský zámer a doklad preukazujúci realizovateľnosť a udržateľnosť podnikania alebo podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu. To môže podľa Daubnera pomôcť identifikovať a podporiť seriózne a udržateľné podnikateľské projekty.



Z pohľadu podnikateľov zo zahraničia môže byť pozitívne vnímané to, že platnosť národného víza potrebného v súvislosti s podaním žiadosti o udelenie pobytu na Slovensku sa podľa novely predlžuje z 90 na 120 dní. To poskytuje viac času na vybavenie pobytových záležitostí, vysvetlil Daubner.