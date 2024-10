Podmienky sezónnej práce v cestovnom ruchu by sa mohli zjednodušiť

Bratislava 3. októbra (TASR) - Sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu by mohla zjednodušiť novela Zákonníka práce, ktorú navrhla skupina poslancov koaličnej SNS. Cieľom úpravy v prílohe Zákonníka práce týkajúcej sa sezónnych prác je odstrániť nejednoznačnosti výkladu právnej úpravy sezónnej práce na dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Vyplýva to z návrhu na zmenu Zákonníka práce, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.



"Podmienka priamej závislosti výkonu pracovnej činnosti od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode prílohy pri prevádzke reštaurácií a pohostinstiev a pri prevádzke ubytovacích zariadení vniesla do aplikačnej praxe nejasný výklad uvedenej podmienky. Odstránením tejto podmienky sa docieli jednoznačný výklad právnej úpravy," zdôvodnila SNS v návrhu na zmenu Zákonníka práce.



Národniari pripomenuli, že sektor cestovného ruchu stále trpí nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Ich počet výrazne klesol v dôsledku opatrení prijatých v súvislosti s ochorením COVID-19 i následnou energetickou krízou a infláciou. "Nedostatok pracovnej sily sa výrazne prejavuje počas letnej a zimnej turistickej sezóny, keď rastú potreby zvyšovania počtu zamestnancov predovšetkým v povolaniach s potrebou nízkej miery kvalifikácie. Návrh zákona zjednoduší sezónne zamestnávanie v sektore cestovného ruchu," uviedli predkladatelia.



Účinnosť zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.