Bratislava 20. decembra (TASR) - Podmienky tvorby biopásov sa spresnia. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb. Návrh novely nariadenia z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v stredu schválil vládny kabinet.



"Návrh nariadenia vlády zavádza tolerancie z členenia ornej pôdy biopásom, vyšší váhový faktor pre neskoršie kosené biopásy, možnosť mulčovania biopásov ako doplnkovej agrotechnickej operácie a vyššiu flexibilitu pri odstraňovaní porastu z biopásov, úhoru s porastom a plôch vysiatych zmesami pre opeľovače v prípade výskytu inváznych nepôvodných druhov rastlín alebo húževnatých burín na týchto plochách. Zmeny sa týkajú aj členenia ornej pôdy v chránenom území a presunu biopásu na inú plochu v rámci toho istého dielu pôdneho bloku," spresnil agrorezort.



Ďalej sa návrhom nariadenia vlády umožňuje v prípade dojníc skombinovať podporu na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu s podporou zlepšenia podmienok ustajnenia dojníc.



Navrhovanou úpravou dochádza podľa MPRV aj k úprave týkajúcej sa poskytovania viazanej podpory príjmu na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka a viazanej podpory príjmu na ovce a kozy vo vzťahu k elektronickému prístupu do Centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ).



MPRV dodalo, že navrhované úpravy reagujú na skúsenosti poľnohospodárskych podnikov so zavádzaním novej podpory formou celofarmovej ekoschémy v roku 2023. Táto úprava predpokladá, že povedie k zvýšeniu záujmu poľnohospodárskych podnikov o zapojenie do celofarmovej ekoschémy, k vytvoreniu väčšieho priestoru pre biodiverzitu na národnej úrovni, ako aj k zvýšeniu počtu dojníc zlepšením životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu.



Návrh nariadenia vlády sa na rokovanie vlády predkladal s rozpormi so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Združením mladých farmárov Slovenska.