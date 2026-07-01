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Podmienky územného plánovania sa zmenia pre záväzné stanoviská
Návrh nadväzuje na novelu stavebného zákona. Obidva zákony spolu úzko súvisia.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Reformu územného plánovania, účinnú od 1. apríla 2024, po viacerých úpravách od 1. apríla 2025 pre účinnosť nového stavebného zákona čakajú ďalšie zmeny. Návrh novely zákona o územnom plánovaní, ktorý v stredu schválila vláda na návrh Ministerstva dopravy (MD) SR, súvisí so skúsenosťami pri vydávaní záväzných stanovísk. Upravuje aj rozbehnuté procesy územného plánovania. Zmeny by po schválení mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
„Cieľom návrhu je upresniť a precizovať právnu úpravu tak, aby vytvárala jasný rámec pre úpravu vo vykonávacích predpisoch na základe splnomocňovacích ustanovení. Precizuje sa územie určené územnoplánovacou dokumentáciou na zastavania, ktoré je stavebným pozemkom v zmysle stavebného zákona,“ uviedlo v predkladacej správe k novele MD. Úprava postupu pri vydávaní záväzného stanoviska reaguje na nevydávanie záväzného stanoviska pre neúplnú žiadosť.
Ministerstvo navrhuje vytvoriť regulačný rámec pre aplikáciu územnoplánovacích zmlúv ako jedného z inštitútov územného plánovania, na základe ktorých budú môcť orgány územného plánovania navrhovať využitie území, ktoré inak pre vysoké investičné náklady ostávajú nevyužívané.
Nové má byť aj konanie o vymedzení zastavaného územia obce. „V tomto konaní budú môcť obce, ktoré nemajú schválený územný plán, rozhodnúť o novej hranici zastavaného územia obce, ktorým zohľadnia objektívny stav ku dňu rozhodnutia podľa zákonom ustanovených pravidiel. Odstráni sa tým deformácia v právnom poriadku, ktorá vznikala dlhé roky z dôvodu, že nebol zladený proces zápisu v katastri s procesmi územného plánovania, respektíve výstavby,“ priblížilo MD.
Novela územného plánovania mení a dopĺňa aj zákony o pozemných komunikáciách (cestný zákon), hlavnom meste SR Bratislave, autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, správnych poplatkoch, vodách a priestupkoch (vodný zákon), dráhach, ochrane pred povodňami, vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim aj o miestnom poplatku za rozvoj.
Návrh nadväzuje na novelu stavebného zákona. Obidva zákony spolu úzko súvisia. „Pre zefektívnenie a plynulý postup procesov územného plánovania je nutné, aby obidva právne predpisy nadobudli účinnosť v čím skoršom termíne a súčasne,“ dodalo MD.
Novela stavebného zákona už v parlamente prešla prvým čítaním. Jej hlavná časť by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, menšia časť už 1. novembra 2026.
„Cieľom návrhu je upresniť a precizovať právnu úpravu tak, aby vytvárala jasný rámec pre úpravu vo vykonávacích predpisoch na základe splnomocňovacích ustanovení. Precizuje sa územie určené územnoplánovacou dokumentáciou na zastavania, ktoré je stavebným pozemkom v zmysle stavebného zákona,“ uviedlo v predkladacej správe k novele MD. Úprava postupu pri vydávaní záväzného stanoviska reaguje na nevydávanie záväzného stanoviska pre neúplnú žiadosť.
Ministerstvo navrhuje vytvoriť regulačný rámec pre aplikáciu územnoplánovacích zmlúv ako jedného z inštitútov územného plánovania, na základe ktorých budú môcť orgány územného plánovania navrhovať využitie území, ktoré inak pre vysoké investičné náklady ostávajú nevyužívané.
Nové má byť aj konanie o vymedzení zastavaného územia obce. „V tomto konaní budú môcť obce, ktoré nemajú schválený územný plán, rozhodnúť o novej hranici zastavaného územia obce, ktorým zohľadnia objektívny stav ku dňu rozhodnutia podľa zákonom ustanovených pravidiel. Odstráni sa tým deformácia v právnom poriadku, ktorá vznikala dlhé roky z dôvodu, že nebol zladený proces zápisu v katastri s procesmi územného plánovania, respektíve výstavby,“ priblížilo MD.
Novela územného plánovania mení a dopĺňa aj zákony o pozemných komunikáciách (cestný zákon), hlavnom meste SR Bratislave, autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, správnych poplatkoch, vodách a priestupkoch (vodný zákon), dráhach, ochrane pred povodňami, vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim aj o miestnom poplatku za rozvoj.
Návrh nadväzuje na novelu stavebného zákona. Obidva zákony spolu úzko súvisia. „Pre zefektívnenie a plynulý postup procesov územného plánovania je nutné, aby obidva právne predpisy nadobudli účinnosť v čím skoršom termíne a súčasne,“ dodalo MD.
Novela stavebného zákona už v parlamente prešla prvým čítaním. Jej hlavná časť by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027, menšia časť už 1. novembra 2026.