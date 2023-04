Podmienky výpovede z nájmu, ktorý bol uzavretý so SPF, sa majú upraviť

Bratislava 25. apríla (TASR) - Podmienky výpovede z nájomného vzťahu, ktorý bol uzavretý ešte so Slovenským pozemkovým fondom (SPF), by sa mali upraviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorý do parlamentu predložil poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Fecko. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. septembra 2023.



Poslanec pripomenul, že SPF spravuje pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu, ako aj pozemky nezistených vlastníkov. Keďže fond sám nemôže podnikať, na tieto pozemky uzatvára nájomné zmluvy s užívateľom, ktorý garantuje obrobenosť týchto pozemkov podľa ich druhu. "Ak sa úspešne uskutoční náhradné dedičské konanie na pozemky po nezistenom vlastníkovi, tak fond automaticky opraví nájomnú zmluvu tak, že zníži v nájomnej zmluve konkrétnemu užívateľovi príslušnú výmeru a ďalej vec nerieši," upozornil.



Nový vlastník pozemkov je podľa neho však v paradoxnej situácii, keď zvyčajne nevie ani to, kto jeho novonadobudnuté pozemky užíva a ani aké sú pozemky doterajšieho nájmu. "Vlastník má vlastnú predstavu, ako s pozemkami naložiť. Preto je potrebné napraviť túto absenciu legislatívnej úpravy v záujme toho, aby vlastník mohol plnohodnotne nakladať so svojím majetkom. Preto sa navrhujú a jednoznačne definujú podmienky výpovede z nájomného vzťahu, ktorý bol uzavretý ešte s fondom," uviedol predkladateľ v dôvodovej správe.



Dodal, že výpovedná lehota sa navrhuje po dobu jedného hospodárskeho roku, ktorý ale musí uplynúť celý a začína sa 1. novembrom príslušného roku. Písomná výpoveď užívateľovi poľnohospodárskych pozemkov musí byť podaná pred týmto dátumom, aby uplynul jeden hospodársky rok. Rovnako je možná úprava lehoty výpovede aj vzájomnou dohodou.