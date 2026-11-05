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Podmienky zmluvy s EIB na spolufinancovanie eurofondov spresní dodatok
Zmluva je účinná od decembra 2024.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Spresniť podmienky úverovej zmluvy SR s Európskou investičnou bankou (EIB) na spolufinancovanie eurofondových projektov a zosúladiť zmluvnú dokumentáciu s aktuálnymi požiadavkami EIB a európskej legislatívy. To sú hlavné ciele návrhu na uzavretie dodatku k zmluve medzi SR a EIB o rámcovom úvere na spolufinancovanie projektov v rámci Programu Slovensko v programovom období 2021 - 2027, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Zmluva je účinná od decembra 2024. EIB sa v nej zaviazala poskytnúť SR rámcové úvery na spolufinancovanie eurofondových projektov v aktuálnom programovom období. Celkový objem prostriedkov, ktoré môže Slovensko na tento účel získať, je 800 miliónov eur. Na základe prvej zmluvy o financovaní čerpala SR úver vo výške 240 miliónov eur. Zvyšných 560 miliónov eur bude predmetom ďalšej zmluvy alebo zmlúv uzatvorených s EIB, avizovalo ministerstvo.
„Potreba uzatvorenia Dodatku č. 1 vyplynula z praktických skúseností získaných pri implementácii zmluvy o financovaní, najmä v súvislosti s prvou žiadosťou SR o alokáciu finančných prostriedkov predloženou EIB počas marca 2026. V priebehu implementácie boli identifikované určité aplikačné a interpretačné otázky, predovšetkým v oblasti schvaľovania jednotlivých projektových schém zo strany banky a v oblasti pravidiel týkajúcich sa zákazu dvojitého financovania,“ priblížilo MF.
Dodatkom sa tak do zmluvy o financovaní dopĺňa nové úvodné ustanovenie, ktoré reflektuje požiadavky sankčnej politiky EÚ. V záujme digitalizácie a zefektívnenia komunikácie medzi zmluvnými stranami sa dopĺňajú nové definície a komplexne sa prepracúva ustanovenie upravujúce doručovanie oznámení a komunikáciu medzi zmluvnými stranami. „Po novom sa elektronická komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty a klientskeho portálu banky stáva štandardným spôsobom výmeny dokumentov, pričom klientsky portál bude preferovaným komunikačným kanálom,“ vysvetlil rezort.
Ďalšou zmenou je úprava zákazu dvojitého financovania. Nové znenie jednoznačne stanovuje, že žiaden projekt financovaný v rámci tohto úveru nemôže byť financovaný z iných úverov poskytnutých SR. Dodatkom sa spresňuje predmet a rozsah financovania, posúva tiež časový rámec pre oprávnenosť projektov, pričom financované schémy môžu byť realizované od roku 2021 do konca roka 2030.
Dodatok upravuje aj postupy schvaľovania jednotlivých projektov. „V prípade stredne veľkých projektov s celkovými nákladmi od 40 miliónov eur do 80 miliónov eur sa spresňuje rozsah ex ante posudzovania zo strany banky a požadovanej dokumentácie predkladanej na schválenie. Pri veľkých projektoch s celkovými nákladmi presahujúcimi 80 miliónov eur sa výslovne stanovuje povinnosť ich úplného odborného posúdenia a schválenia príslušnými orgánmi banky pred pridelením finančných prostriedkov,“ priblížilo ministerstvo.
Zároveň zdôraznilo, že navrhovaný dodatok nemení celkový objem schváleného úveru, jeho finančné parametre, ani nevytvára nové finančné záväzky SR nad rámec pôvodne schválenej zmluvy o financovaní. Dodatok bude platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne publikovaním v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluva je účinná od decembra 2024. EIB sa v nej zaviazala poskytnúť SR rámcové úvery na spolufinancovanie eurofondových projektov v aktuálnom programovom období. Celkový objem prostriedkov, ktoré môže Slovensko na tento účel získať, je 800 miliónov eur. Na základe prvej zmluvy o financovaní čerpala SR úver vo výške 240 miliónov eur. Zvyšných 560 miliónov eur bude predmetom ďalšej zmluvy alebo zmlúv uzatvorených s EIB, avizovalo ministerstvo.
„Potreba uzatvorenia Dodatku č. 1 vyplynula z praktických skúseností získaných pri implementácii zmluvy o financovaní, najmä v súvislosti s prvou žiadosťou SR o alokáciu finančných prostriedkov predloženou EIB počas marca 2026. V priebehu implementácie boli identifikované určité aplikačné a interpretačné otázky, predovšetkým v oblasti schvaľovania jednotlivých projektových schém zo strany banky a v oblasti pravidiel týkajúcich sa zákazu dvojitého financovania,“ priblížilo MF.
Dodatkom sa tak do zmluvy o financovaní dopĺňa nové úvodné ustanovenie, ktoré reflektuje požiadavky sankčnej politiky EÚ. V záujme digitalizácie a zefektívnenia komunikácie medzi zmluvnými stranami sa dopĺňajú nové definície a komplexne sa prepracúva ustanovenie upravujúce doručovanie oznámení a komunikáciu medzi zmluvnými stranami. „Po novom sa elektronická komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty a klientskeho portálu banky stáva štandardným spôsobom výmeny dokumentov, pričom klientsky portál bude preferovaným komunikačným kanálom,“ vysvetlil rezort.
Ďalšou zmenou je úprava zákazu dvojitého financovania. Nové znenie jednoznačne stanovuje, že žiaden projekt financovaný v rámci tohto úveru nemôže byť financovaný z iných úverov poskytnutých SR. Dodatkom sa spresňuje predmet a rozsah financovania, posúva tiež časový rámec pre oprávnenosť projektov, pričom financované schémy môžu byť realizované od roku 2021 do konca roka 2030.
Dodatok upravuje aj postupy schvaľovania jednotlivých projektov. „V prípade stredne veľkých projektov s celkovými nákladmi od 40 miliónov eur do 80 miliónov eur sa spresňuje rozsah ex ante posudzovania zo strany banky a požadovanej dokumentácie predkladanej na schválenie. Pri veľkých projektoch s celkovými nákladmi presahujúcimi 80 miliónov eur sa výslovne stanovuje povinnosť ich úplného odborného posúdenia a schválenia príslušnými orgánmi banky pred pridelením finančných prostriedkov,“ priblížilo ministerstvo.
Zároveň zdôraznilo, že navrhovaný dodatok nemení celkový objem schváleného úveru, jeho finančné parametre, ani nevytvára nové finančné záväzky SR nad rámec pôvodne schválenej zmluvy o financovaní. Dodatok bude platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne publikovaním v Centrálnom registri zmlúv.