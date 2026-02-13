Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podmorské elektrické vedenie medzi Poľskom a Švédskom bolo narušené

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podľa údajov burzy NordPool prestal kábel fungovať v stredu pred 20.00.

Autor TASR
Varšava 13. februára (TASR) - Podmorské elektrické káblové prepojenie medzi Poľskom a Švédskom bolo v stredu večer narušené. Oznámil to poľský prevádzkovateľ prenosovej sústavy PSE, podľa ktorého informácie zatiaľ nenasvedčujú, že by išlo o úmyselné konanie, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

PSE zdôraznil, že poľský elektroenergetický systém pracuje stabilne a sú splnené všetky bezpečnostné kritériá. Operátor zároveň pripravuje opravu poškodeného prvku vedenia.

Podľa údajov burzy NordPool prestal kábel fungovať v stredu pred 20.00. Najnovšie údaje uvádzajú, že opätovné spustenie prepojenia je naplánované na piatok 20. februára.

Prepojenie SwePol Link je jednosmerné káblové vedenie s prenosovou kapacitou 600 MW. Jeho celková dĺžka presahuje 250 kilometrov, pričom približne 240 kilometrov vedie po dne Baltského mora. Do prevádzky bolo uvedené v roku 2000.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
