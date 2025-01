Podnestersko: Zastavenie ruského plynu spôsobilo energetickú krízu

Kišiňov 2. januára (TASR) - Moldavský odštiepenecký región Podnestersko trpí vážnou energetickou krízou po zastavení dodávok plynu z Ruska. Najmenej 70.000 domácností je bez plynu a takmer všetky továrne sú nečinné. Vo štvrtok o tom informovali predstavitelia separatistov v oblasti, TASR píše podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Kríza je taká vážna, že... sme zastavili všetky priemyselné podniky okrem tých, ktoré vyrábajú potraviny," povedal podnesterský minister pre hospodársky rozvoj Sergej Obolonik.



Líder regiónu Vadim Krasnoselskij vo štvrtok oznámil, že viac ako 70.000 domácností nemá plyn na zabezpečenie teplej vody a vykurovanie. "Je to ťažké, ale nedopustíme sociálny kolaps," dodal.



Miestne médiá podľa AFP informovali, že pre zastavenie dodávok plynu prešli žiaci a študenti na diaľkovú výuku. Obyvatelia sú nútení chodiť zbierať drevo do lesa.



Úrady už v stredu obmedzili kúrenie a dodávku teplej vody pre tisíce ľudí v regióne. Dodávateľ energie Gazprom vyzval obyvateľov, aby sa "teplo obliekli", zhromaždili sa v jednej miestnosti a utesnili dvere a okná závesmi a dekami.



Rusko v stredu prerušilo dodávku plynu pre finančný spor s moldavskou vládou v Kišiňove. V ten istý deň Ukrajina ukončila dohodu týkajúcu sa tranzitu plynu s ruským Gazprom.



Zvyšná časť Moldavska si zabezpečila dodávky elektriny zo susedného Rumunska. Ruský zemný plyn do nej už predtým neprichádzal, no stále sa pri výrobe elektriny spoliehala na hlavnú elektráreň na území Podnesterska, zásobovanú plynom z Ruska.