< sekcia Ekonomika
Podnik ACC odkladá plány gigatovární na batérie v Taliansku a Nemecku
Nové projekty ACC patrili medzi desiatky projektov batérií, ktoré vznikajú v Európe v snahe znížiť závislosť od čínskych výrobcov.
Autor TASR
Rím 7. februára (TASR) - Európsky podnik zameraný na výrobu batérií pre elektromobily Automotive Cells (ACC) oznámil odborárom, že odkladá plán výstavby gigatovární v Taliansku a Nemecku. Konštatoval to v sobotu taliansky odborový zväz UILM. Firma ACC uviedla, že uvažuje o ukončení projektov, ktoré pozastavila v roku 2024 pre pomalší rast predaja elektromobilov, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vedenie ACC nám v sobotu ráno potvrdilo to, čoho sme sa dlho obávali: Plán ACC na výstavbu gigatovárne v Termoli bol definitívne odložený, rovnako ako plán výstavby v Nemecku,“ uviedol taliansky odborový zväz vo vyhlásení.
Nové projekty ACC patrili medzi desiatky projektov batérií, ktoré vznikajú v Európe v snahe znížiť závislosť od čínskych výrobcov. „Je zrejmé, že predpoklady na obnovenie projektov ACC v Nemecku a Taliansku... ešte nie sú splnené,“ uviedla spoločnosť ACC. Dodala, že rokuje s odborármi o „modifikáciách potenciálneho ukončenia projektov gigatovární“ v nemeckom meste Kaiserslautern a v talianskom meste Termoli.
ACC je spoločným podnikom francúzskeho energetického giganta TotalEnergies, nemeckej automobilky Mercedes-Benz a americko-európskeho výrobcu áut Stellantis.
„Vedenie ACC nám v sobotu ráno potvrdilo to, čoho sme sa dlho obávali: Plán ACC na výstavbu gigatovárne v Termoli bol definitívne odložený, rovnako ako plán výstavby v Nemecku,“ uviedol taliansky odborový zväz vo vyhlásení.
Nové projekty ACC patrili medzi desiatky projektov batérií, ktoré vznikajú v Európe v snahe znížiť závislosť od čínskych výrobcov. „Je zrejmé, že predpoklady na obnovenie projektov ACC v Nemecku a Taliansku... ešte nie sú splnené,“ uviedla spoločnosť ACC. Dodala, že rokuje s odborármi o „modifikáciách potenciálneho ukončenia projektov gigatovární“ v nemeckom meste Kaiserslautern a v talianskom meste Termoli.
ACC je spoločným podnikom francúzskeho energetického giganta TotalEnergies, nemeckej automobilky Mercedes-Benz a americko-európskeho výrobcu áut Stellantis.