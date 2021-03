Podnik Fordu v Turecku začne s výrobou elektrických dodávok v r. 2023

Ankara 16. marca (TASR) - Americká automobilka Ford informovala, že budúca verzia jej dodávky Transit pre európsky trh sa začne vyrábať v Turecku v roku 2023 a okrem verzie s klasickým spaľovacím motorom bude zahrnovať aj plne elektrický a hybridný variant. Dodávky bude vyrábať spoločnosť Ford Otosan, spoločný podnik americkej firmy v Turecku.



Ford je najúspešnejšou značkou v Európe v oblasti úžitkových vozidiel, pričom kontroluje 15 % tohto trhu. Na britskom trhu s dodávkami, ktorý je v rámci Európy najväčší, je na prvom mieste už 56 rokov, uviedla agentúra Reuters.



Minulý mesiac automobilka oznámila, že celú svoju flotilu osobných áut v Európe chce mať do roku 2030 plne elektrickú. Rovnaké informácie v poslednom období zverejnilo viacero automobiliek, naposledy švédske Volvo.



Tlak na automobilky zvyšuje sprísňovanie noriem v oblasti emisií skleníkových plynov. Ford očakáva, že predaj elektrických dodávok potiahnu najmä doručovateľské firmy, ktoré rovnako musia znižovať emisie CO2. Ako firma oznámila minulý mesiac, do roku 2030 by sa plne elektrické úžitkové vozidlá alebo plug-in hybridy mali na jej celkovom predaji úžitkových áut v Európe podieľať dvomi tretinami.