Podnikanie uľahčí zmena zákonníka práce

Bratislava 19. apríla (TASR) – Sprehľadnenie systému poplatkov, zníženie počtu hlásení a výkazov, zavedenie univerzálnej voľnej živnosti a jednotného daňovo-odvodového paušálu pre malé firmy aj živnostníkov či väčšia flexibilita zákonníka práce a pracovno-právnej legislatívy. To sú niektoré z opatrení na podporu podnikateľského prostredia a zvýšenie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, ktoré vo svojom programovom vyhlásení v nedeľu schválila vláda.



"Za základný cieľ hospodárskej politiky považujeme zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských podnikateľov a firiem," uvádza kabinet premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) v schválenom dokumente. Lepšie podmienky pre podnikateľov chce vláda vytvoriť nízkym administratívnym, finančným a regulačným zaťažením a zásadným zjednodušením daňového a odvodového systému.



"Kľúčový je flexibilný zákonník práce a pracovno-právna legislatíva, ktorá je dôležitá počas konjunktúry, ale ešte viac počas krízy a pre prispôsobenie sa novým podmienkam po kríze," uvádza sa v dokumente. Tieto zmeny chce vláda pripraviť po konzultácii so sociálnymi partnermi.



Vláda bude podľa schváleného dokumentu venovať pozornosť najmä domácim firmám, a to tak, aby sa znížilo ich zaostávanie za veľkými nadnárodnými firmami v produktivite, pridanej hodnote či generovaní unikátneho know-how. Ešte v tomto roku plánuje kabinet prijať balík zmien zákonov, ktoré uľahčia život podnikateľom a nebudú predstavovať významný vplyv pre verejné financie. Všetky zmeny legislatívy s vplyvom na podnikateľské prostredie by sa mali prijímať zásadne s účinnosťou od začiatku nasledujúceho roka.



Podnikateľom by mohol pomôcť aj chystaný inštitút záväzných stanovísk. Jednotlivé rezorty, úrady či agentúry by mali vydávať verejne dostupné záväzné stanoviská, ktoré pomôžu firmám pri orientácii v ich povinnostiach. Vláda chce tiež od začiatku budúceho roka pri prijímaní regulačných opatrení zaviesť pravidlo zrušenia jednej regulácie pri prijatí novej. Od roku 2022 by sa za každú prijatú novú reguláciu mali zrušiť dve v súčasnosti platné obmedzenia. Zamestnancom chce zasa vláda umožniť výber medzi gastrolístkami a príspevkom na stravu.



V energetike budú prioritami novej vlády postupná deregulácia cien a rozvoj konkurenčného prostredia. Koalícia chce preferovať "rozpočtovo menej náročné nástroje podpory obnoviteľných zdrojov energie". Klesnúť by mali výdavky na podporu obnoviteľných zdrojov, vysoko účinnej kombinovanej výroby a domáceho uhlia. Vláda bude presadzovať znižovanie emisií, energetické riešenia pre nízkouhlíkové hospodárstvo by však mali mať iba minimálny alebo žiadny vplyv na koncové ceny elektriny.



K prioritám vláda zaradila aj dostavbu jadrovej elektrárne v Mochovciach vrátane vyvodenia zodpovednosti za predlžovanie termínov či vzniknuté škody, ale aj ukončenie dotovania ťažby uhlia na hornej Nitre a transformáciu tohto regiónu.