Podnikanie v Číne nie je jednoduché, hovoria slovenskí podnikatelia

Cchang-čou 10. novembra (TASR) - Podnikanie zahraničných firiem v Číne nie je jednoduché a tento trh je stále náročnejší. Firmy, ktorým sa však podarí v tejto krajine presadiť, majú pred sebou možno aj desiatky rokov rastu, zhodli sa na otvorení 2. fóra pre spoluprácu malých a stredných podnikov Číny a krajín strednej a východnej Európy (CEEC-SME) v meste Cchang-čou v provincii Che-pej viacerí slovenskí podnikatelia, ktorí už v tejto ázijskej veľmoci pôsobia.



"Čína má strategický význam, je to oblasť, ktorá má veľký potenciál. Dostať sa do Číny znamená, že si tu vytvoríte pozície, ktoré vám umožnia rozvíjať sa a expandovať roky až desaťročia," povedal Pavol Grman z trenčianskej firmy Virtual Reality Media (VRM). Spoločnosť sa už tri roky usiluje preraziť na čínskom trhu s leteckými simulátormi pre výcvik komerčných pilotov aerolínií a v júni sa jej podarilo podpísať rámcovú zmluvu s čínskymi podnikateľmi.



V krajine, ktorá disponuje špičkovými technológiami, sa však dá presadiť iba s najkvalitnejšími produktmi. "Čína je veľmi náročný trh. Už nie je jednoduchý, ako si mnohí myslia. Každý, kto príde do tejto časti Číny, je prekvapený z úrovne, ktorú tu majú," povedal Grman. Požiadavky na kvalitu sú podľa jeho skúseností v Číne rovnaké ako v iných rozvinutých častiach sveta.







Pri podnikaní v Číne, možno viac ako inde, sú potrebné aj osobné vzťahy. Zatiaľ čo VRM začala vo východnej časti Číny pôsobiť aj s pomocou etablovaných slovenských firiem, bratislavská spoločnosť United Industries stavila pred desiatimi rokmi na obnovenie historických vzťahov priamo s čínskymi partnermi a v súčasnosti do Číny vyváža okrem iného napríklad vína z Topoľčianok či ortopedické pomôcky.



V okrese Cchang-čou totiž v roku 1956 vznikla Farma čínsko-československého priateľstva, keď Československo darovalo Číne 670 kusov poľnohospodárskej techniky a vyslalo aj niekoľko poľnohospodárskych expertov. Naopak, v Československu vyštudovali vysoké školy viacerí obyvatelia tejto oblasti. United Industries je podľa svojho generálneho riaditeľa Roberta Samuhela v Číne už desať rokov.



Číňania z provincie Che-pej na dar Čechov a Slovákov nezabudli a okrem vybudovania múzea, ktoré túto históriu pripomína, sa usilujú rozvíjať vzťahy so strednou Európou. "V posledných desiatich rokoch sme začali veľa spolupracovať so Slovenskom, Českom ale aj s ďalšími európskymi krajinami," povedal zakladateľ Slovensko–čínskeho biznis centra a zároveň absolvent nitrianskej poľnohospodárskej univerzity Lv Pengan. Od roku 2013 začali v Cchang-čou organizovať diplomatické summity a od roku 2018 dostalo mesto od štátu poverenie organizovať podnikateľské fóra Číny s krajinami strednej a východnej Európy.



Provincia Che-pej je možno najlepším miestom pre slovenské podniky aj podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý v tomto roku podnikateľské fórum otváral. "Na základe histórie sa vytvárajú základy pre budúcnosť. Myslím si, že v tejto provincii máme najotvorenejšie dvere z hľadiska celej Číny," povedal Raši. Ideálne je podľa vicepremiéra ísť tam, kde vás príjmu, pretože v Číne musí mať obchod okrem ekonomického významu aj súhlas politikov. "Priateľstvo je o tom, že keď vy ste pomohli kedysi, tak my vám vieme pomôcť teraz. A tento región je presne o tom," dodal Raši.