Podnikanie v poľnohospodárstve ovplyvňuje rozdrobené vlastníctvo pôdy

Bratislava 6. októbra (TASR) – Podnikateľské prostredie v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, ale aj územný rozvoj výrazne ovplyvňujú extrémne rozdrobené vlastnícke vzťahy k poľnohospodárskej a lesnej pôde, ktoré obmedzujú trh s pôdou. Uvádza sa to v dokumente Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v pondelok (5. 10.) zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR. Z tohto materiálu má následne vychádzať národný plán obnovy.



Problém vlastníckych vzťahov k pozemkom podľa materiálu ovplyvňuje aj samotných vlastníkov, ktorí majú obmedzené možnosti nakladať so svojou pôdou. K jednému pozemku má vlastnícky vzťah priemerne až 12 vlastníkov a jeden vlastník má spoluvlastnícky vzťah v priemere k 23 parcelám. Celkovo je evidovaných 4,4 milióna vlastníkov.



Tvary jednotlivých pozemkov sú nevhodné a neodzrkadľujú súčasné pomery v krajine a ich užívanie. Poľnohospodárske subjekty si aj kvôli rozdrobenosti pôdy a vysokému počtu neznámych vlastníkov pôdu najmä prenajímajú, a to približne 91 % obhospodarovanej pôdy.



Rozdrobenosť vlastníctva brzdí vstup nových subjektov do poľnohospodárskej produkcie. Štát rieši tento problém iba veľmi pomaly v extravilánoch pozemkovými úpravami, ktorými sa menia tvary pozemkov a vlastnícke vzťahy k nim.



Od roku 1992 sa ukončilo iba 414 komplexných projektov pozemkových úprav a 133 projektov jednoduchých pozemkových úprav na celkovom počte 3525 katastrálnych území.