Podnikanie vlani ukončilo 5000 firiem a takmer 40.000 živnostníkov

Bratislava 9. apríla (TASR) – Počas minulého roka ukončilo na Slovensku svoju činnosť spolu 5684 firiem, z toho 5448 spoločností s ručením obmedzeným a 236 akciových spoločností. Zároveň k rovnakému kroku pristúpilo aj 38.856 fyzických osôb – podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri. Vyplýva to z aktuálnej analýzy nadnárodnej poradensko-analytickej spoločnosti Dun & Bradstreet.



"Najviac subjektov ukončilo podnikanie v apríli minulého roka. Presnejšie to bolo 2523 spoločností s ručením obmedzeným a 113 akciových spoločností," priblížila analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Pripomenula, že veľmi pravdepodobne bude počet zaniknutých kapitálových spoločností za rok 2022 ešte vyšší, pretože dáta o ukončení podnikania sa v oficiálnych štatistikách vykazujú s oneskorením.



Najčastejšie zanikali spoločnosti v oblastiach nešpecializovaný veľkoobchod, a to v 393 prípadoch, ostatné poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia, kde činnosť ukončilo 387 firiem a ostatné podporné činnosti pre podnikanie. V tejto oblasti skončilo podnikanie 294 spoločností.



Počas roka 2022 zároveň ukončilo svoju činnosť aj 38.856 živnostníkov. Z toho najviac, a to 7165, ich bolo v Prešovskom kraji, nasledoval Nitriansky kraj s 5207 zrušenými živnosťami a Bratislavský kraj, v ktorom prestalo podnikať 4944 živnostníkov. "Firmy a živnostníci už dlhšie zápasili s dosahmi pandémie nového koronavírusu na podnikanie a v priebehu minulého roku sa pridali aj dôsledky vojenského konfliktu na Ukrajine," uviedla Štěpánová.



V Českej republike ukončilo počas roka 2022 podnikanie spolu 13.712 spoločností. Najviac firiem skončilo v oblasti správy a prenájmu nehnuteľností, v obchode, službách, stravovaní a v oblasti výstavby budov.