< sekcia Ekonomika
Podnikatelia a spotrebitelia prejavili v januári obavy z ekonomiky
Nálada sa zhoršila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v stavebníctve a v službách. Zhoršila sa však aj v priemysle, obchode aj u spotrebiteľov.
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - V januári slovenskí podnikatelia a spotrebitelia prejavili obavy z nastávajúceho vývoja slovenskej ekonomiky. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 4,5 bodu na úroveň 97,4. Nálada sa zhoršila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v stavebníctve a v službách. Zhoršila sa však aj v priemysle, obchode aj u spotrebiteľov. V porovnaní s januárom minulého roka je ekonomická nálada horšia o 4,5 bodu, za dlhodobým priemerom zaostáva o 8,3 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v januári 2026 poklesol o štyri body na hodnotu -0,3. Vývoj indikátora ovplyvnil pokles očakávanej produkcie a rast zásob. Najväčšími pesimistami ohľadom vývoja produkcie boli respondenti v chemickom priemysle, rast stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a základných farmaceutických výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v januári 2026 klesol o päť bodov na hodnotu -1,7. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie v dvoch z troch ukazovateľoch indikátora. Zhoršili sa hodnotenia podnikateľskej situácie, ako aj očakávaného dopytu, v oboch prípadoch hlavne v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Dopyt za posledné tri mesiace sa nepatrne zvýšil.
Indikátor dôvery v obchode za január klesol oproti decembru o tri body na hodnotu 7,3. Respondenti negatívnejšie hodnotili dve z troch zložiek indikátora. Vývoj podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotili negatívne najmä v oprave a údržbe motorových vozidiel, pokles očakávaných podnikateľských aktivít avizovali najmä v maloobchode so zariadeniami pre IT v špecializovaných predajniach.
V januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o šesť bodov na -6,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok, najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby. K poklesu indikátora prispel aj pesimizmus ohľadom nastávajúceho vývoja zamestnanosti.
Slovenskí spotrebitelia začali nový rok v pesimistickej nálade. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) pri poklese o 4,3 bodu nadobudol hodnotu -26,7, čím padol na najnižšiu úroveň za posledné asi tri roky (od marca 2023). Za dlhodobým priemerom aktuálne zaostáva o 6,6 bodu. Nálada spotrebiteľov sa zhoršila pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Výrazne negatívne vnímali spotrebitelia predovšetkým vývoj nezamestnanosti. Pesimistickejšie videli aj vývoj svojich úspor, prehĺbili sa aj obavy z nastávajúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie, ako aj celkovej finančnej situácie.
Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v januári 2026 poklesol o štyri body na hodnotu -0,3. Vývoj indikátora ovplyvnil pokles očakávanej produkcie a rast zásob. Najväčšími pesimistami ohľadom vývoja produkcie boli respondenti v chemickom priemysle, rast stavu zásob uviedli hlavne vo výrobe ostatných nekovových výrobkov a základných farmaceutických výrobkov.
Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v januári 2026 klesol o päť bodov na hodnotu -1,7. Oproti minulému mesiacu nastalo zhoršenie v dvoch z troch ukazovateľoch indikátora. Zhoršili sa hodnotenia podnikateľskej situácie, ako aj očakávaného dopytu, v oboch prípadoch hlavne v činnostiach v oblasti nehnuteľností. Dopyt za posledné tri mesiace sa nepatrne zvýšil.
Indikátor dôvery v obchode za január klesol oproti decembru o tri body na hodnotu 7,3. Respondenti negatívnejšie hodnotili dve z troch zložiek indikátora. Vývoj podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotili negatívne najmä v oprave a údržbe motorových vozidiel, pokles očakávaných podnikateľských aktivít avizovali najmä v maloobchode so zariadeniami pre IT v špecializovaných predajniach.
V januári sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o šesť bodov na -6,5 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok, najmä v podnikoch realizujúcich výstavbu budov a inžinierske stavby. K poklesu indikátora prispel aj pesimizmus ohľadom nastávajúceho vývoja zamestnanosti.
Slovenskí spotrebitelia začali nový rok v pesimistickej nálade. Indikátor spotrebiteľskej dôvery (sezónne upravený) pri poklese o 4,3 bodu nadobudol hodnotu -26,7, čím padol na najnižšiu úroveň za posledné asi tri roky (od marca 2023). Za dlhodobým priemerom aktuálne zaostáva o 6,6 bodu. Nálada spotrebiteľov sa zhoršila pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Výrazne negatívne vnímali spotrebitelia predovšetkým vývoj nezamestnanosti. Pesimistickejšie videli aj vývoj svojich úspor, prehĺbili sa aj obavy z nastávajúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie, ako aj celkovej finančnej situácie.