Podnikatelia by chceli rozdelenú V4 zjednotiť prostredníctvom biznisu

Bratislava 30. augusta (TASR) - Postpandemická obnova, makroekonomický vplyv vojny na Ukrajine, energetická kríza či internacionalizácia Vyšehradskej štvorky (V4), to sú hlavné témy plánovaného prvého ročníka konferencie Visegrad4Business, ktorú spolu s partnermi z V4 pripravuje Rada slovenských exportérov (RSE). Cieľom konferencie je znovu zjednotiť politicky fragmentovanú V4 prostredníctvom biznisu a ekonomiky, uviedol v utorok predseda Rady slovenských exportérov (RSE) Lukáš Parízek.



Na príprave konferencie sa RSA dohodla s maďarskou podnikateľskou asociáciou Hungarians in the Market Club, českou Asociací Exporterů a poľským Inštitútom východných štúdií, ktorý každoročne organizuje Ekonomické fórum.



"Podnikatelia V4 by mali chcieť byť v popredí globálneho ekonomického vývoja a spoločne aj individuálne uspieť prostredníctvom inovácií, komunikácie a spolupráce. To všetko súčasne napomôže zvýšiť nielen obchodné postavenie a ekonomickú silu krajín V4, ale aj prispieť k kooperatívnejším postojom politických predstaviteľov Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Vzájomný obchod medzi V4 a Nemeckom je väčší ako medzi Nemcami a Francúzmi," uviedol Parízek.



Konferencia sa uskutoční 13. októbra v hoteli Carlton v Bratislave.