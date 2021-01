Podnikatelia by mali posielať Finančnej správe okrem tržieb aj faktúry

Bratislava 13. januára (TASR) – Povinnosti podnikateľov voči Finančnej správe (FS) SR by sa mali v budúcnosti ešte viac rozšíriť. Po novom by mali firmy povinne online posielať okrem tržieb z elektronických registračných pokladníc (eKasa) aj údaje z vystavených faktúr a podobne by mali informovať FS o prijatých faktúrach aj odberatelia. Vyplýva to z predbežnej informácie k návrhu zákona o zasielaní údajov finančnej správe z faktúr daňových subjektov z dielne Ministerstva financií (MF) SR, zverejnenej na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.



"Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase," zdôvodnil rezort plánované zmeny. Zákon uloží všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou eKasa. Pred vyhotovením konečnej verzie faktúry budú musieť podnikatelia zaslať FS vybrané fakturačné údaje.



Zaslanie údajov bude možné buď prostredníctvom podnikateľom používaného účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou. Získané údaje plánuje FS analyzovať a získať tak nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH), ale aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní.



MF v predbežnej informácii pripomenulo, že vláda sa zaviazala k boju s daňovými únikmi vo svojom programovom vyhlásení. Jedným z cieľov v tejto oblasti je zníženie medzery vo výbere DPH na priemer EÚ. Pre rok 2018 bol Európskou komisiou odhadnutý výpadok príjmov z DPH na Slovensku na úrovni 20,4 % z jej teoretického výnosu. Priemer EÚ je približne na polovičnej úrovni.