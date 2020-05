Bratislava 13. mája (TASR) - Vládna koalícia sa dohodla. Podnikatelia by mali zaplatiť len polovicu nájmu, zvyšok uhradí štát. Informoval o tom internetový portál hnonline.sk.



Zatvorené prevádzky sa dočkajú podľa portálu preplatenia nájmov. Podľa dvoch nezávislých zdrojov hnonline.sk sa koalícia konečne dohodla na modeli. Polovicu nájmov by mal preplatiť štát a druhú polovicu nájomníci. Tí však budú mať nárok až na štvorročný splátkový kalendár.



Dohoda prichádza podľa portálu po spore medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS). Ten pôvodne presadzoval model 45:45:10, v ktorom by desatinou prispeli aj samotní prenajímatelia.



Napriek tomu, že s takýmto riešením súhlasili obe strany nájomných vzťahov, Matovič podľa portálu chcel, aby celé bremeno padlo na plecia majiteľov budov. Pomôcť im k tomu malo odloženie splátok úverov. Tí sa však ohradzovali, že aj uzatvorené priestory ich stoja peniaze.