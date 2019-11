Podnikatelia by mali zvážiť poistenie pohľadávok

Bratislava 26. novembra (TASR) - Za január až september 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,3 % a celkový dovoz o 4,9 %. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 715,9 milióna eur, čo bolo o 1,457,0 miliardy eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku.



Podľa údajov Štatistického úradu SR vývoz do členských štátov EÚ v januári až septembri 2019 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 84,3 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 67,5 % a medziročne vzrástol o 6,4 %.



"Rok 2019 možno označiť za rok kolísania trhu, politickej neistoty a klesajúcich výsledkov hospodárskej politiky vo svete," konštatuje Peter Mucina, riaditeľ spoločnosti Euler Hermes na Slovensku. Podľa neho aktuálne vstupujeme do dlhodobého obdobia s nízkym rastom, pričom sa očakáva, že svetový obchod s tovarom a službami v tomto roku porastie len o 1,5 %, čo je najnižšia miera od roku 2009. "Napriek tomu, že recesia je už viditeľná v odvetviach obchodu s tovarom a vo výrobe, plnohodnotná recesia sa v roku 2020 neočakáva. Obzvlášť tvrdo zasiahnutý je však automobilový priemysel, najmä v Nemecku, pretože musí zvládnuť spomalenie dopytu v USA, prvé zníženie dopytu v Číne za dekádu, rýchle spomalenie na indickom trhu, následky brexitu a nové emisné normy v Európe," zdôraznil Mucina.



Po automobilovom priemysle nasleduje elektrotechnický sektor. Vo všeobecnosti možno povedať, že priemyselnou recesiou sú postihnuté najmä vstupy do výroby a medziprodukty. Celkovo sa vo svete očakáva mierne spomalenie rastu globálneho HDP na 2,4 % v roku 2020.



Analytici spoločnosti Euler Hermes, ktorá sa venuje poisteniu obchodných pohľadávok, nemajú dobré správy ani v prípade globálneho indexu platobnej neschopnosti – odhadujú medziročné zvýšenie o 8 %.



Podľa analýzy spoločnosti sa očakáva, že v 2 z 3 krajín sveta sa v roku 2019 zhorší platobná neschopnosť podnikov a takmer 3 z 5 krajín skončia s väčším počtom platobných neschopností, ako mali pred globálnou hospodárskou krízou v rokoch 2008 – 2009. Kým na Slovensku sa očakáva výrazný nárast insolvencií (+ 27 %), v Čechách by si mali pohoršiť o 5 %, Poľsko o 3 %, naopak v Maďarsku sa predpovedá zlepšenie o 10 %.



V snahe o obmedzenie rizika v dôsledku globálnej platobnej neschopnosti Mucina odporúča firmám poistenie ich pohľadávok. „Vďaka nemu budú mať k dispozícii efektívne hodnotenie potenciálnych odberateľov doma aj v zahraničí, čím získajú ochranu pred možným neuhradením faktúr a zaistenie plynulého chodu ich podnikania,“ uzavrel Mucina.