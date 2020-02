Podnikatelia by nemali zanedbať prípravu na obchod s V. Britániou

Bratislava 25. februára (TASR) - Veľká Británia formálne opustila Európsku úniu (EÚ) na konci januára tohto roka. Stále nie je jasné, ako budú vyzerať obchodné vzťahy medzi EÚ a ostrovným štátom. Doterajší vývoj však naznačuje, že obchodná dohoda sa nebude rodiť ľahko. Podnikatelia, ktorí chcú plynulo pokračovať v obchodovaní s Veľkou Britániou, by podľa odborníkov nemali zanedbávať prípravu.



Rokovania o budúcej podobe vzťahov medzi krajinami Únie a Veľkou Britániou sa začnú pravdepodobne v marci a uzavreté musia byť do konca roka. Nové pravidlá by tak mali platiť od 1. januára 2021. "Až do konca roka bude tovar prúdiť medzi Úniou a Veľkou Britániou podľa pôvodných pravidiel. To, ako budú vzťahy vyzerať od januára, bude výsledkom pravdepodobne veľmi náročných rokovaní. Veríme, že prekážky v pohybe tovarov budú i po decembri minimálne, takže zákazníci samotnú zmenu prakticky nepocítia na dĺžke doručenia, administratívnej záťaži a nákladoch spojených s prepravou," hovorí generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD na Slovensku Peter Pavuk.



Ak by rokovania neboli úspešné, Veľká Británia sa zaradí k takzvaným tretím krajinám, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy. "Firmy, ktoré ešte nemajú skúsenosť s obchodovaním s krajinami mimo EÚ, by mali myslieť na niekoľko nových povinností. Ak sa podnikatelia pripravia vopred, v prípade neúspešnej dohody budú môcť v obchodovaní s ostrovným štátom pokračovať bez väčších komplikácií," vysvetľuje Pavuk.



Podľa neho firmy, ktoré chcú plynulo pokračovať v obchodovaní s partnermi vo Veľkej Británii, by mali požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy.



Pre produkty, ktoré chcú firmy vyvážať mimo hraníc EÚ, sú potrebné HS kódy. Tieto kódy umožňujú colným orgánom identifikovať produkt a určiť, akú DPH alebo colnú sadzbu treba účtovať za tovar.



Nová povinnosť čaká aj na firmy, ktoré do Veľkej Británie dovážajú tovar v hodnote nižšej ako 135 libier (približne 161 eur). Tie majú registračnú povinnosť pre potreby platby dane z pridanej hodnoty. Registrácia je jednoduchá a trvá iba niekoľko minút. Túto povinnosť však podľa Pavuka netreba zbytočne odkladať do konca roka.



Európske firmy budú účtovať DPH v mieste nákupu, teda v Spojenom kráľovstve. Musia sa tak zaregistrovať na britskom colnom úrade HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs). Pri registrácií firma dostane jedinečné identifikačné údaje, ktoré bude pri zásielkach do Veľkej Británie využívať. Celý proces registrácie prebieha online na stránke britskej vlády www.gov.uk. Po úspešnej registrácií zákazník oznámi identifikačné údaje HMRC svojej kuriérskej spoločnosti a bude ich tiež uvádzať na faktúrach.



Pri preprave tovaru mimo Európskej únie je tiež potrebné upraviť obchodnú alebo pro forma faktúru. Tá musí obsahovať informácie týkajúce sa tovaru, ktoré použijú colné orgány na určenie sumy ciel alebo daní.