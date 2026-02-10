< sekcia Ekonomika
Podnikatelia by pre rastúce riziká mali zvážiť vhodné poistenie
Firmy na Slovensku čelia vyšším rizikám a nižšej odolnosti voči nečakaným výpadkom.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Firmy na Slovensku čelia vyšším rizikám a nižšej odolnosti voči nečakaným výpadkom. V rokoch 2023 až 2025 skončilo v konkurze rekordných viac ako 300 spoločností každý rok, čo podľa odborníkov odráža kombináciu vysokých nákladov, slabšieho dopytu a napätého peňažného toku. Na rastúcu zraniteľnosť firiem by mali podnikatelia reagovať dôslednejším riadením rizík vrátane vhodne nastaveného poistenia, upozornil Miloš Lehocký zo spoločnosti Granden.
„Pred uzatvorením poistnej zmluvy by mala najprv prebehnúť tzv. riziková analýza. Tá má reflektovať situácie a riziká podnikateľa, ktoré chceme následne poistným programom pokryť,“ uviedol Lehocký. Poistenie podnikania podľa neho musí vychádzať z reálnych rizík konkrétnej firmy a cieľom nie je nastaviť ho tak, aby bolo čo najlacnejšie, ale aby podnikateľ vedel, aké plnenie môže v prípade škody očakávať.
Lehocký poukázal na rozdiel medzi poistením majetku a komplexným poistením podnikania. Kým poistenie majetku sa týka nehnuteľného a hnuteľného majetku, poistenie podnikania predstavuje širšie pokrytie rizík vyplývajúcich z podnikania. Do širšieho balíka podľa neho typicky patria aj zodpovednostné škody, poistenie prerušenia prevádzky, stavebno-montážne poistenie, poistenie prepravy, výstav, kybernetických rizík či pohľadávok.
Za podceňované označil najmä zodpovednostné poistenia a upozornil aj na riziko nízko nastavenej poistnej sumy. „Nízke limity v praxi už viackrát znamenali, že podnik musel doplácať škodu nad rámec poistného plnenia,“ dodal. Samostatnou témou je podľa neho aj poistenie pohľadávok, ktoré môže zmierniť riziko nezaplatených faktúr a prispieť k stabilite peňažného toku.
Problémom podľa odborníka býva aj neaktualizovanie poistných zmlúv či orientácia primárne na cenu. Upozornil, že v praxi sa môže stať, že poistenie síce existuje, no v kritickej chvíli nepomôže, napríklad pri nekrytých rizikách alebo v prípade podpoistenia.
