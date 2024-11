Podnikatelia majú čas na získanie dotácie do 1 mil. eur do konca roka

Bratislava 26. novembra (TASR) - Podnikatelia majú čas na získanie dotácie vo výške od 200.000 eur až do jedného milióna eur len do konca tohto roka. Možnosť získať tento finančný príspevok je sprostredkovaná výzvou dotovanou z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Výzva z plánu obnovy a odolnosti je zameraná na podporu inovácií v podnikoch prostredníctvom vývoja unikátnych riešení, a to v oblastiach ako klimatické vedy a riešenie klimatickej zmeny, bezuhlíková energetika, elektrifikácia, vodík, technológie batérií a alternatívne palivá, čistá, bezpečná, dostupná a inteligentná doprava a mobilita. Medzi ďalšie podporované oblasti patria nízkoemisné priemyselné procesy a materiály, biohospodárstvo a udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo.



Kompletné informácie k výzve na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie a predloženiu žiadosti sú k dispozícii na stránkach Výskumnej a inovačnej autority (VAIA), doplnil rezort hospodárstva.