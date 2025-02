Podnikatelia majú nové povinnosti pri predaji bezdymového tabaku

Bratislava 12. februára (TASR) - Od februára tohto roka vstúpili do platnosti zmeny, ktoré sa týkajú predaja bezdymových tabakových výrobkov. Podnikatelia musia do 15. februára nahlásiť colnému úradu stav zásob, zároveň musia mať vydané povolenie na predaj týchto produktov.



"Nové pravidlá priniesli zmeny oproti predchádzajúcemu stavu. Bezdymové tabakové výrobky (napríklad zahrievaný tabak, žuvací tabak, šnupavý tabak) a iné tabakové výrobky (napríklad elektronické cigarety, náplne do eCigariet, nikotínové vrecúška, nikotínové náplasti) do 31. januára 2025 spotrebnej dani nepodliehali. Po novom od 1. februára 2025 sa už aj tieto výrobky zdaňujú a označujú kontrolnými známkami," priblížil hovorca finančnej správy Daniel Súkup.



Najväčšia zmena pre distribútorov a predajcov pri týchto typoch tabakových výrobkov spočíva v povinnosti požiadať a mať vydané povolenie na distribúciu alebo obchodovanie s uvedenými výrobkami pre koncový predaj.



"Pre podnikateľov, ktorí obchodujú s bezdymovými tabakovými výrobkami, je dôležitý dátum 15. február 2025. Dovtedy je potrebné oznámiť colnému úradu stav zásob na sklade k 31. januáru 2025. Predaj takýchto spotrebiteľských balení, prijatých pred 1. februárom 2025, bude povolený len do 30. júna 2025," doplnil Súkup.