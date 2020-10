Podnikatelia môžu žiadať ďalej o Prvú pomoc

Bratislava 23. októbra (TASR) - Obchody, reštaurácie, všetky služby a prevádzky, ktoré pre aktuálne opatrenia musia obmedziť činnosť alebo majú poklesy tržieb, môžu žiadať o príspevky v rámci programu "Prvá pomoc". Na sociálnej sieti na to upozornil minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).Za mesiac október už bude fungovať aj rozšírený program "Prvá pomoc plus ", pri ktorom bol navýšený objem pomoci o približne ďalších 50 %.konštatuje Krajniak.Aktuálne informácie o pomoci sú na webstránke www.pomahameludom.sk . Počas novembra sa na nej objavia aj všetky podrobnosti o programe "Prvá pomoc plus".