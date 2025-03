Podnikatelia musia mať do konca marca transakčný účet

Bratislava 18. marca (TASR) - V súvislosti s novou daňou z finančných transakcií, ktorá sa začne platiť od apríla, musia mať podnikatelia do 31. marca zriadený transakčný účet. Ak už účet v banke majú a používajú ho na podnikateľské transakcie, nemusia si zakladať nový účet. Stačí, ak ten existujúci bude považovaný za transakčný účet, informoval v utorok hovorca finančnej správy Daniel Súkup.



"Zákon definuje transakčný účet len ako platobný účet, na ktorom podnikateľ vykonáva finančné transakcie súvisiace s jeho podnikaním. Zákon neurčuje konkrétny typ alebo druh bankového účtu, jeho výber je v kompetencii jednotlivých bánk po dohode s podnikateľom," priblížil hovorca.



Dôležité podľa neho je, aby banka vedela, že účet vedený pre podnikateľa je transakčným účtom, aby mohla plniť svoje povinnosti platiteľa dane z finančných transakcií. Ak si totiž daňovník nezriadi transakčný účet, alebo nemá už zriadený platobný účet a nesplní si oznamovaciu povinnosť voči platiteľovi dane, ten nebude vedieť odlíšiť finančnú transakciu nesúvisiacu s podnikaním od takej, ktorá je predmetom dane. "V takomto prípade sa daňovník stáva zároveň aj platiteľom dane a je povinný si daň sám vypočítať, podať oznámenie správcovi dane a daň zaplatiť," upozornil Súkup.



Súčinnosť pri transakčných účtoch je podľa neho úlohou jednotlivých bánk a finančná správa do ich procesov nezasahuje. "Zároveň sa ale ako organizácia v pôsobnosti ministerstva financií, ktoré novú transakčnú daň zaviedlo, snaží v maximálnej miere poskytovať podporu a pomoc podnikateľom prostredníctvom svojej webovej stránky, sociálnych sietí a call centra," doplnil hovorca.



V súvislosti so zvýšeným dopytom po výpisoch so živnostenského registra a ďalších dokumentoch, ktoré banky požadujú na zriadenie transakčného účtu, odporúča finančná správa podnikateľom využiť elektronickú službu v zmysle pokynov ministerstva vnútra. Ušetria tak čas aj náklady spojené s vybavovaním.