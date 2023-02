Podnikatelia na Slovensku založili vlani 20.209 spoločností

Bratislava 19. februára (TASR) - Podnikatelia na Slovensku založili počas vlaňajšieho roka 20.209 spoločností, z toho 158 akciových spoločností a 20.051 spoločností s ručením obmedzeným. Ide o 6 % z celkového počtu kapitálových spoločností, ktoré sú registrované na Slovensku (323.706). Vyplýva to z analýzy spoločnosti Dun & Bradstreet, nadnárodného lídra v analýze obchodných dát.



"Na trhu je vidieť relatívne silná podnikateľská aktivita, ktorá sa odráža aj na počte novozaregistrovaných subjektov. Je však pravdepodobné, že ak by sa vo svete nestalo toľko nepredvídateľných udalostí, čísla by boli ešte vyššie," povedala Petra Štěpánová, analytička Dun & Bradstreet.



Najviac spoločností vzniklo podľa analýzy v Bratislavskom kraji (6512), Nitrianskom kraji (2340) a Košickom kraji (2104), najmenej v Trenčianskom kraji (1341).



"Najviac podnikateľov si spoločnosť s ručením obmedzeným založilo v oblasti staviteľstvo, veľkoobchod, maloobchod, oprava motorových vozidiel a pozemná doprava (3929), a v prípade akciovej spoločnosti to bola oblasť telekomunikácie, IT, finančné sprostredkovanie, poistenie, nehnuteľnosti, právne a účtovné činnosti (63)," spresnila Štěpánová.



Poznamenala, že najaktívnejšími boli podnikatelia v marci, kedy bolo zapísaných 2175 nových subjektov a najmenej v októbri (1322).



Opačná situácia je v Českej republike, kde evidujú takmer raz taký počet kapitálových firiem ako v SR (551.893). V ČR vzniklo za vlaňajšok 28.133 nových subjektov. "Už od začiatku vlaňajška vnímame, že na trhu pokračuje prečisťovanie podnikateľskej základne, kedy vzhľadom k celkovému počtu novovzniknutých firiem relatívne ich veľké množstvo na trhu aj zaniká," dodala Štěpánová s tým, že na Slovensku vlani zaniklo 5684 a v Česku 13.712 kapitálových firiem.