Podnikatelia návrh na zľavy z TPS privítali

Bratislava 26. októbra (TASR) – Podnikatelia ocenili snahu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o zmiernenie extrémne vysokých cien elektriny pre veľkých odberateľov. Zmena účtovania tarify za prevádzku systému (TPS) však podľa nich komplexný problém s cenami energií nevyrieši. Firmy žiadajú aj zvýšenie príspevkov z Envirofondu na kompenzácie nepriamych nákladov na emisie oxidu uhličitého (CO2) či kompenzácie vysokých cien plynu. Zámer poskytnúť firmám percentuálnu zľavu z TPS podľa výšky ich odberu elektriny v utorok zverejnil ÚRSO.



„Klub 500 oceňuje snahy regulačného úradu a ministerstva hospodárstva nájsť riešenia, ako zmierniť extrémne vysoké ceny elektriny pre veľkých odberateľov,“ uviedlo toto združenie zamestnávateľov s viac ako 500 zamestnancami. Návrhy na stanovenie pásmovej TPS pre podnikateľov, s ktorými prišiel ÚRSO, by podľa Klubu 500 mohli byť cestou, ako znížiť koncové ceny elektriny a pomôcť priemyslu.



Obdobný systém je podľa Asociácie združení zamestnávateľských zväzov (AZZZ) aplikovaný vo viacerých krajinách EÚ a pokiaľ bude nastavený optimálne, tak to podporí udržateľnosť dôležitej časti ekonomiky Slovenska.



Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) vníma zavedenie pásmovej TPS iba ako jedno z možných riešení, ktoré komplexný problém nevyrieši. „Pre slovenský priemysel je však oveľa vážnejší dlhodobý problém, ktorý vzniká neefektívnymi kompenzáciami z Environmentálneho fondu,“ upozornila asociácia. Kým sa neprijme adekvátna kompenzačná schéma, slovenskí výrobcovia, najmä energeticky nároční odberatelia budú podľa APZD trpieť a v konečnom dôsledku môže nastať pozastavenie výroby, a tým aj zrušenie tisícok pracovných miest.



Nízke kompenzácie nepriamych nákladov na CO2 vidí ako problém aj Klub 500. „Vzhľadom k tomu, že Ministerstvo životného prostredia SR opakovane znížilo rozpočet na financovanie uvedenej zákonnej priority, dostali sa oprávnené priemyselné podniky do významnej konkurenčnej nevýhody voči ich konkurentom v zahraničí,“ pripomenuli podnikatelia. Klub 500 navrhol dofinancovanie tejto priority na pôvodnú rozpočtovanú sumu 12,8 milióna eur. Zároveň vyzval ministerstvo hospodárstva, aby tak, ako v prípade elektriny, navrhlo kompenzačné opatrenie aj pri cenách plynu.