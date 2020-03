Vláda navrhuje zrušiť sankcie za neskoré podanie daňového priznania

Bratislava 18. marca (TASR) - Nariadením vlády sa zrušia všetky sankcie za neskoré podanie daňového priznania, ktoré sa presunulo do 30. júna tohto roka. Podnikatelia nebudú musieť na tento účel dávať žiadosti, parlament ale bude musieť schváliť tzv. lex korona. Informoval o tom po rokovaní vlády dosluhujúci minister financií Ladislav Kamenický s tým, že rezort toto opatrenie už pripravil pre nastupujúcu vládu.



Toto opatrenie podľa Kamenického nebude mať výrazný fiškálny vplyv. "Nariadením vlády sa rušia všetky sankcie, ktoré by mohli dopadnúť na tých, ktorí majú podať priznanie na daň z príjmu fyzických aj právnických osôb do 30. júna 2020," avizoval Kamenický. Podľa jeho slov to znamená, že úplne všetky osoby, ak podajú priznanie a zaplatia daň neskôr, tak sú oslobodené od sankcií.



"Podnikatelia si nemusia dávať na to žiadosti, ale aby sa aj právne vyčistila táto vec, tak bude potrebné, aby nový parlament prijal lex korona," priblížil Kamenický. Ministerstvo na tomto opatrení už pracuje. "Nový minister financií bude mať všetko pripravené a bude musieť s novou vládou prijať určité rozhodnutia," dodal Kamenický.



Okrem toho ministerstvo financií pripravilo tri druhy podnikateľských úverov. Budú to bezúročné úvery vo výške od jedného milióna eur do 10 miliónov eur, ktoré budú dotované štátom na základe tzv. pravidiel de minimis.