Podnikatelia: Nemecké firmy na Slovensku podporujú udržateľnú mobilitu

Bratislava 27. januára (TASR) - Nemecké firmy so sídlom na Slovensku sa snažia o nízkouhlíkovú transformáciu a podnikajú kroky smerom k udržateľnej mobilite v súlade s cieľom Európskej únie nepovoľovať od roku 2035 nové vozidlá s pohonnými systémami na fosílne palivá. Vyplýva to z iniciatívy Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei), ktorú jej zástupcovia predstavili v pondelok za účasti partnerských firiem. Do projektu sú pritom zapojené spoločnosti, ako napríklad DB Schenker, Deutsche Telekom IT Solutions, Lidl Slovenská republika, Siemens a Volkswagen Slovakia.



"Pod záštitou AHK Slowakei sa nemecké spoločnosti intenzívne snažia podporovať udržateľné podnikanie na Slovensku. Naše partnerské spoločnosti rozhodujúcim spôsobom prispievajú aj v oblasti mobility, či už prostredníctvom vývoja inovatívnych technológií, transformácie vozidlových parkov, alebo rozvoja modernej infraštruktúry," uviedol prezident AHK Slowakei Peter Lazar.



Cieľom predstavenej publikácie je podľa jeho slov poukázať na to, že mobilita budúcnosti môže byť nielen bezemisná a udržateľná, ale aj ekonomicky úspešná.



Spoločnosti zapojené do iniciatívy podnikajú v tejto súvislosti rôzne kroky. Firmy napríklad nahrádzajú automobily so spaľovacími motormi elektromobilmi, budujú nabíjacie stanice či podporujú mobilitu prostredníctvom elektrobickylov a elektrokolobežiek.