Podnikatelia očakávajú od vlády rýchle a koordinované opatrenia

Bratislava 12. marca (TASR) - Podnikatelia upozorňujú, že pokiaľ vláda neprijme rýchle a koordinované opatrenia, môžu dôsledky epidémie nového koronavírusu výrazne postihnúť aj slovenskú ekonomiku. Firmy sa obávajú najmä výpadku zásobovania a možného nedostatku pracovníkov. Krátkodobé obmedzenia podľa nich postihnú najmä sektor služieb a malé a stredné podniky. Pokiaľ by epidémia trvala dlhšie, bude mať problémy celá ekonomika.



"Vidíme veľké riziko v nekoordinovanom postupe štátnych orgánov smerom od vlády k miestnym štátnym orgánom, najmä v oblasti civilnej ochrany," uviedol výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina. Podnikatelia, najmä na západe Slovenska, majú podľa PAS veľké problémy osobitne v oblasti služieb a aj vo výrobe.



Pokiaľ nebudú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 dobre premyslené a koordinované, môže sa v priemysle podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov Andreja Lasza prejaviť nedostatok pracovníkov. "Vo veľkých fabrikách pracujú stovky rodičov, ktorí musia v prípade zatvorenia škôl a škôlok zostať so svojimi deťmi doma. Takýto masívny výpadok zo dňa na deň môže firmám spôsobiť veľké problémy s dopadom na celú ekonomiku," povedal Lasz. Zamestnávatelia v priemysle preto požiadali o členstvo v krízových štáboch, aby mali aktuálne informácie o plánovaných opatreniach.



Tlačová hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských združení a zväzov (AZZZ) Miriam Filová avizovala, že podnikatelia už cez svojich zahraničných obchodných partnerov pociťujú nižší dopyt, alebo im meškajú dodávky. Dodávky potrebných súčiastok z Číny alebo iných rizikovejších krajín podľa AZZZ nechodia včas, a preto si firmy, pokiaľ to je možné, robia skladové zásoby. "Krátkodobý výpadok vie priemysel aj v neskoršom termíne dohnať. Pre služby je však aj krátkodobý výpadok problémom," uviedla Filová.



Podľa Lasza koronavírus zasiahol svetové trhy a v strehu sú aj slovenské priemyselné podniky. Nie je však jasné, ako sa bude situácia vyvíjať. "Ak by sme premýšľali pesimisticky, nedostatok ľudí môže spôsobiť zastavenie výroby, ale problémom môže byť aj výrazný pokles exportu slovenských výrobkov do Európy, či mimo nej. Vo firmách je teraz na mieste opatrnosť v investičných plánoch, nakoľko je ťažké odhadnúť, čo bude napríklad o pol roka," dodal Lasz.