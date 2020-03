Podnikatelia očakávajú zníženie daní, odvodov a zmeny Zákonníka práce

Bratislava 3. marca (TASR) – Zlepšenie vzdelávania, očista verejného života, zníženie daní a odvodov či odbúranie byrokracie. To sú najčastejšie požiadavky zamestnávateľov na vládu vznikajúcu pod vedením predsedu víťazného hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Zástupcovia podnikateľov apelujú na nový kabinet, aby pri vytváraní programového vyhlásenia zohľadnil aj záujmy podnikateľov.



"Nastupujúca slovenská vláda bude mať ťažkú úlohu konsolidovať Slovensko v mnohých oblastiach. K tým najurgentnejším však rozhodne patria podmienky firiem na podnikanie, ktoré majú veľmi ďaleko od ideálu," povedala prezidentka Slovensko-rakúskej obchodnej komory (SOHK) Mária Berithová. Zásadnou výzvou je podľa nej nízka vymožiteľnosť práva, ale aj strnulý trh práce a extrémne vysoké daňové a odvodové zaťaženia práce.



Výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina okrem dôrazu na vzdelávanie, zníženie daní a odvodov a odbúranie byrokracie zdôraznil aj nutnosť očisty verejného života či kontrolu a zvýšenie efektivity verejného sektora. Podľa výkonného riaditeľa Klubu 500 Tibora Gregora zatiaľ nie je jasné, aké budú opatrenia vlády na podporu podnikania, pretože sa v predvolebných diskusiách nehovorilo o konkurencieschopnosti Slovenska, podnikateľoch či priemysle a jeho podiele na hrubom domácom produkte. "Klub 500 čaká na ustanovenie novej vlády a predloženie programového vyhlásenia vlády, ku ktorému sa bude podrobne vyjadrovať," uviedol Gregor.



Koalícia 13 zamestnávateľských združení a obchodných komôr koncom novembra predstavila dve desiatky opatrení, ktorými by sa podľa nej mala budúca vláda zaoberať. A práve na tento dokument Desatoro pre férové a predvídateľné podnikanie a Desatoro pre krajinu talentu v utorok znova upozornila aj SOHK.



Veľkú časť svojich požiadaviek smerovali zamestnávatelia do legislatívy. Nepáči sa im, okrem iného, veľký počet zmien zákonov, ktoré ovplyvňujú podnikanie. Chceli by tiež zavedenie povinného pripomienkovania a vyhodnotenie dosahu poslaneckých návrhov či zákaz druhého a tretieho čítania zákonov počas jednej schôdze parlamentu. Podnikatelia by chceli obmedziť aj politické nominácie v štátnej správe, odbremeniť súdy podporou arbitráže a tiež zabezpečiť skrátenie dĺžky súdnych konaní. Dôležité je podľa nich zvýšenie nezávislosti regulačných inštitúcií. V oblasti verejných súťaží by zamestnávatelia chceli dosiahnuť povinné zverejňovanie výziev pri zákazkách s nízkou hodnotou.



V Desatore pre krajinu talentu zamestnávateľské zväzy a obchodné komory požadujú zosúladenie potrieb trhu práce s obsahom vzdelávania, zníženie počtu a skvalitnenie pedagogických fakúlt či zavedenie komplexného a funkčného systému celoživotného vzdelávania. Podnikatelia by tiež chceli zmeniť Zákonník práce tak, aby bol pracovný trh flexibilnejší.