Podnikatelia odmietajú plošné zavedenie rekreačných poukazov

Bratislava 26. októbra (TASR) - Podnikatelia na Slovensku sa chcú sami rozhodovať, či budú poskytovať svojim zamestnancom rekreačné poukazy. Dobrovoľnosť pri nich oceňujú takmer tri štvrtiny podnikateľov. Ukázal to prieskum, ktorý dala pre TASR vypracovať ČSOB banka na vzorke 617 respondentov.



Parlament tento týždeň odmietol návrh koaličnej SNS, aby mali všetci zamestnávatelia povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu. Firmám, ktoré majú menej ako 49 zamestnancov, tak zostáva len dobrovoľná možnosť poskytnúť rekreačný poukaz. Možnosť "rozhodne áno" pri dobrovoľnosti rekreačných poukazov uviedlo 44,1 % opýtaných, "skôr áno" označilo 29,5 % opýtaných a proti dobrovoľnému poskytovaniu bolo len 9,9 % podnikateľov.



Na otázku, či súhlasia, aby rekreačné poukazy boli zavedené plošne aj na malé firmy a mali na ne nárok všetci zamestnanci bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru, odpovedala kladne len štvrtina podnikateľov. "Rozhodne nie" voči takejto zmene v prieskume označilo 53,6 % podnikateľov, možnosť "skôr nie" označilo 16,2 % opýtaných.



Ak by sa zaviedli rekreačné poukazy plošne, tak podľa zamestnávateľov by to prinieslo viacero rizík. Zamestnávatelia nevylučujú, že by sa to mohlo odraziť v odmenách, mohli by byť nižšie alebo by vôbec neboli. Malí podnikatelia tiež majú skúsenosti s tým, že zamestnanci chodia na dovolenky do zahraničia. Niektorí zamestnávatelia tiež označujú rekreačné poukazy za "biznis určitej skupiny ľudí", čoho dôsledkom je zdražovanie ubytovania na Slovensku. Pri plošnom zavedení sa obávajú aj vážnych finančných problémov.



Z hľadiska obratu len tretina drobných podnikateľov a živnostníkov súhlasí s plošným zavedením rekreačných poukazov aj pre malé firmy, a to bez ohľadu na dĺžku trvania pracovného pomeru.



Prieskum tiež ukázal, že 17,5 % podnikateľov zaznamenalo záujem zamestnancov o využívanie rekreačných poukazov a naopak, nezaznamenalo 43,1 % respondentov.



Inštitút príspevku na rekreáciu pre zamestnancov bol zavedený od začiatku tohto roka. Príspevok je vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú však len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej je možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.