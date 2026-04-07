Podnikatelia sa budú môcť dobrovoľne zapojiť do systému e-faktúr
Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr sa od budúceho roka dotkne väčšiny podnikateľov, firiem aj živnostníkov, mali by sa preto na zmenu postupne pripravovať.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Projekt elektronickej fakturácie vstupuje do kľúčovej fázy. Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr sa od budúceho roka dotkne väčšiny podnikateľov, firiem aj živnostníkov, mali by sa preto na zmenu postupne pripravovať. Do systému sa budú môcť dobrovoľne zapojiť už v priebehu mája tohto roka, avizoval v utorok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Pripomenul, že zavádzanie elektronickej fakturácie je súčasťou európskeho balíka opatrení ViDA, zameraného na modernizáciu systému dane z pridanej hodnoty (DPH) a zjednotenie pravidiel v rámci Európskej únie (EÚ). Bude sa vzťahovať na všetky zdaniteľné osoby usadené v tuzemsku, ktoré dodávajú tovar alebo služby iným podnikateľským subjektom v tuzemsku. „Povinnosť vystavovať elektronické faktúry sa týka platiteľov DPH, čo znamená, že sa dotkne nielen veľkých firiem, ale aj živnostníkov, napríklad remeselníkov, stavebných dodávateľov, účtovníkov či IT dodávateľov, ak fakturujú inému podnikateľovi alebo firme,“ zdôraznil Kováč. Zároveň bude platiť, že každý podnikateľský subjekt bude povinný elektronické faktúry prijímať.
Zákon vymedzuje situácie, na ktoré sa povinnosť elektronickej fakturácie nevzťahuje. Ide najmä o dodania smerom ku konečnému spotrebiteľovi, teda fyzickej osobe - nepodnikateľovi, ako aj o ďalšie špecifické prípady. Pre bežných občanov nenastáva žiadna zmena.
Finančná správa odporúča podnikateľským subjektom, aby sa na zavedenie elektronickej fakturácie pripravili v predstihu. „Základným krokom je overiť si u svojho účtovníka alebo dodávateľa ekonomického a účtovného softvéru, či ich riešenie bude vedieť elektronické faktúry nielen vystavovať, ale aj prijímať a zároveň komunikovať s poskytovateľom doručovacej služby, teda digitálnym poštárom,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie IT finančnej správy Stanislav Pavlovič.
Zavedenie elektronickej fakturácie podľa neho neznamená, že každý musí mať komplexný účtovný systém alebo plne automatizovaný softvér. Očakáva sa, že trh prinesie viacero možností, z ktorých si podnikateľské subjekty vyberú podľa svojich potrieb.
Výmena faktúr bude prebiehať automatizovane prostredníctvom certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, tzv. digitálnych poštárov. Podnikateľské subjekty si vyberú konkrétneho poskytovateľa, cez ktorého budú faktúry odosielať a prijímať. „Subjekty si zároveň budú môcť zvoliť formu využívania služby podľa svojich potrieb. Môže ísť o riešenie prepojené priamo s účtovným alebo ekonomickým softvérom, ktoré zabezpečí automatické odosielanie a prijímanie faktúr, ale aj o jednoduchšie varianty, ako je hromadný import a export dát, alebo webové či mobilné aplikácie fungujúce podobne ako bežná emailová schránka typu Gmail,“ priblížil Kováč.
Finančná správa na svojom portáli už sprístupnila zoznam certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, ktorí úspešne prešli procesom certifikácie v sieti Peppol aj akreditáciou zo strany FS. K dispozícii je tiež zoznam poskytovateľov, ktorí sa aktuálne nachádzajú v procese akreditácie.
Investícia do prechodu na elektronickú fakturáciu bude podľa hovorcu závisieť od zvoleného modelu spolupráce. Predpokladá sa, že podobne ako pri mobilných operátoroch, aj v tejto oblasti ponúknu poskytovatelia rôzne balíky služieb.
„Menšie podnikateľské subjekty budú môcť využiť základné balíky pre nižší počet dokladov, zatiaľ čo pri väčších objemoch bude jednotková cena nižšia. V zahraničí sa náklady bežne pohybujú od 0,05 do 0,50 eura za jednu faktúru v závislosti od celkového počtu, pričom existujú aj riešenia, ktoré menší počet faktúr vybavia bezplatne,“ doplnil hovorca.
