Podnikatelia sa môžu prihlásiť do súťaže o Veľkú cenu SOPK

Bratislava 29. februára (TASR) - Podnikatelia sa ešte do konca tohto týždňa môžu prihlásiť do súťaže Veľká cena SOPK za uplatňovanie etických princípov v podnikaní. Súťaž vyhlasuje od roku 2002 Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), ktorá víťaza už 21. ročníka súťaže vyhlási 21. mája na výročnom Zhromaždení delegátov SOPK. Počas doterajších 20 ročníkov súťaže sa do nej zapojilo 309 podnikateľských subjektov, informovala vo štvrtok SOPK.



Komora je presvedčená, že podnikanie a etika patria k sebe a že jej členovia to majú stále na zreteli. "Podnikateľská etika totiž ovplyvňuje efektívnosť podnikania a prispieva aj k pozitívnemu vývoju slovenskej ekonomiky ako celku. A to je moment, ktorý je v súčasnosti dôležitejší ako kedykoľvek doteraz," skonštatoval predseda SOPK Peter Mihók. Víťazmi predchádzajúceho 20. ročníka sa stali spoločnosti Slovenské cukrovary a Švec a spol.



Etické správanie firiem im podľa SOPK pomáha prežiť krízy. Mihók je presvedčený, že eticky sa správajúce firmy sú ekonomicky silnejšie. "Firmy už chápu, že musia byť transparentné a že musia byť čitateľné. Z každej strany na ne číhajú kontrolné mechanizmy, ktoré nekorektné správanie veľmi rýchlo odhalia, okrem toho je to aj fakt sebaregulácie. Veľké spoločnosti, v ktorých sa točí množstvo peňazí, eliminujú komunikáciu s takýmito špekulantmi. Škodí to totiž ich imidžu," vysvetlil predseda SOPK.



Víťazná firma spolu s cenou dostane aj logo súťaže a s ním právo používať ho vo všetkej svojej komunikácii na sprostredkovanie posolstva, že podniká v súlade s etikou.