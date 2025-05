Podnikatelia si budú môcť odrátať podporu športu z daňového základu

Bratislava 29. mája (TASR) - Právnické aj fyzické osoby si budú môcť od budúceho roka odrátať od základu dane poskytnutie športového náčinia a vybavenia športovej organizácii. Na tento odpočet sa budú vzťahovať viaceré podmienky a obmedzenia. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválilo. Prijatím novely očakávajú predkladatelia väčšiu aktiváciu súkromných zdrojov do športu.



Pri záverečnom hlasovaní poslanci k právnej norme schválili rozsiahli pozmeňujúci návrh Romana Michelka (SNS). Výšku odpočtu tak znížili z pôvodných 100 % na 50 % výdavkov vynaložených na podporu športu. Maximálna suma uznateľných výdavkov je stanovená na 250.000 eur. Vypustili tiež možnosť odpočítať si peňažné plnenie na podporu športu, uznávať sa bude len nepeňažné plnenie vo forme športového náčinia a vybavenia.



Medzi základné podmienky, ktoré musí daňovník splniť pri uplatnení odpočtu, okrem iného patrí, že v zdaňovacom období vykáže kladný základ dane po znížení o odpočet daňovej straty, pričom je umožnený prenos neuplatneného odpočtu do nasledujúcich najviac piatich zdaňovacích období. Výdavky, na ktoré sa odpočet uplatňuje, musia byť zároveň daňovými výdavkami a daňovníkovi nebola na tieto výdavky poskytnutá podpora z verejných financií. Novela zároveň ukladá Finančnému riaditeľstvu SR zverejňovať zoznam daňovníkov, ktorí si odpočet uplatnia.



Novelou sa tiež zavádza oslobodenie od dane z príjmu zo závislej činnosti do výšky 300 eur pre trénerov zapísaných v registri fyzických osôb v športe. V rovnakej výške budú mať aj odpočítateľnú položku na sociálne odvody.



Novela bude účinná od 1. januára 2026.