Podnikatelia: Spôsob návrhu konsolidácie je v rozpore s právnym štátom

Bratislava 25. septembra (TASR) - Podnikateľská komunita zamestnávateľských a podnikateľských asociácií a obchodných komôr združená v Iniciatíve za právny štát tvrdí, že spôsob predstavenia konsolidačných opatrení je v rozpore s princípmi právneho štátu. Je potrebné zvýšenie transparentnosti, spolupráce medzi všetkými sektormi hospodárstva a dostatočný čas na pripomienkový proces, upozornili v stredu predstavitelia Iniciatívy za právny štát.



"Hoci zástupcovia súčasnej vládnej koalície na predvolebných diskusiách so zástupcami podnikateľského sektora združenými v Iniciatíve za právny štát deklarovali pozitívnu zmenu v podobe transparentného a predvídateľného legislatívneho procesu, sme nútení upozorniť na to, že tieto prísľuby sa neplnia. Tento prístup vedie k právnej neistote a znižuje dôveru podnikateľského sektora, čo negatívne ovplyvňuje investičné prostredie na Slovensku," priblížili zástupcovia podnikateľov. Tí zároveň chápu, že konsolidácia verejných financií na Slovensku je v súčasnosti potrebná.



Takto prijaté opatrenia by mali byť v rozpore s odporúčaniami Európskej únie (EÚ) a taktiež so záväzkami súčasnej vlády, ktoré vyplývajú z Národného programu reforiem SR schválenom v apríli. Ak sa nezmení súčasný prístup, mohlo by dôjsť k dlhodobému oslabeniu domácej ekonomiky a strate konkurencieschopnosti v rámci EÚ, doplnili podnikatelia. Iniciatíva za právny štát preto vyzýva vládu SR, aby otvorila širšiu diskusiu o zvyšovaní príjmov štátu ale najmä o znižovaní jeho výdavkov, ktoré sú kľúčové pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií.



"Konsolidačný balíček je ďalším z príkladov nadužívania skráteného legislatívneho konania. Čo však bohužiaľ vidíme, že aj tento problém sa dostáva na novú úroveň, pretože ešte sa nám nestalo v minulosti, že by nová daň, ktorá zasiahne celý podnikateľský sektor, teda niekoľko sto tisíc subjektov, bola schvaľovaná bez diskusie, bez dôsledných analýz dosahov. Zároveň treba podotknúť, že ide o daň, ktorá bude unikátom v eurozóne," doplnil prezident Združenia podnikateľov Slovenska Ján Solík. Ten zároveň upozornil na rast inflácie, ktorý vplyvom predstavených konsolidačných opatrení nastane.



Súčasťou Iniciatívy za právny štát sú podnikateľské združenia, zamestnávateľské asociácie a obchodné komory, pričom ich cieľom je posilňovať právny štát na Slovensku. Stanovisko týkajúce sa konsolidačných opatrení podporuje Americká obchodná komora v SR, Britská obchodná komora v SR, Business Leaders Forum, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Podnikateľská aliancia Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle, Slovca, Slovenská asociácia finančníkov, Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Slovensko-rakúska obchodná komora, Švédska obchodná komora v SR a Združenie podnikateľov Slovenska.