Podnikatelia: Štátna úverová pomoc firmám je pomalá a nedostatočná

Bratislava 12. mája (TASR) – Garancie štátu na poskytovanie preklenovacích úverov firmám postihnutým krízou vyvolanou ochorením COVID-19 prichádzajú pomaly a ich objem sa neblíži k sľubom vlády. Uviedlo to v utorok Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), ktoré tak reagovalo na podpis zmluvy o poskytovaní takýchto úverov medzi Slovak Investment Holding (SIH) a ďalšími tromi bankami.



Združenie označilo problém s likviditou firiem za jeden z kľúčových v súčasnom období. Nepáči sa mu, že poskytovanie "antikorona úverov" napreduje pomaly a ich objem je nízky. "Kým v zahraničí boli takéto úverové schémy spustené ešte v marci, na Slovensku sa ešte len dokončuje proces zazmluvňovania bánk," konštatoval Ján Solík, prezident ZPS. "Namiesto tisícok zafinancovaných firiem, ktoré vidíme v iných krajinách, to u nás nie sú nielen tisícky či stovky, ale ani len desiatky. Viac ako šesť týždňov od ohlásenia opatrení vidíme dva poskytnuté úvery," dodal.



Podnikatelia upozornili, že poskytnuté záruky pre banky nedosahujú avizovaný objem a štát zároveň nevyužíva naplno svoje kapacity. "Slovenská záručná a rozvojová banka či Eximbanka neposkytli podľa verejne dostupných informácií zatiaľ žiaden úver a kapacity a skúsenosti Slovak Business Agency nevyužíva štát pri poskytovaní 'korona úverov' vôbec," dodalo ZPS.



Veľmi pomalé tempo a nedostatočný objem reálne poskytnutej pomoci vidí zväz nielen pri zvýhodnených úveroch, ale aj pri dotáciách na záchranu pracovných miest a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO). "Slovenské firmy sa tak dostávajú do nepriaznivej situácie nielen z hľadiska ich prežitia, ale aj ich schopnosti súťažiť so zahraničnými konkurentmi. Ak by takýmto tempom poskytovali prvú pomoc zdravotníci, sotva by sme boli spokojní," upozornil Solík.



Program zvýhodnených preklenovacích úverov pre malé a stredné podniky Antikorona záruka spustilo ministerstvo hospodárstva v spolupráci so SIH v polovici apríla. Rezort do projektu vložil zatiaľ 100 miliónov eur z nevyčerpaných eurofondov a tieto peniaze zvýšené o vlastné prostriedky poskytujú žiadateľom komerčné banky. Projekt nesúvisí s pôžičkami pre podnikateľov vo výške 500 miliónov eur, ktorý pripravuje na zmiernenie vplyvu krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu vláda.