Podnikatelia: Štátnu pomoc treba zjednodušiť a nestrašiť sankciami

Bratislava 26. mája (TASR) - Väčšina živnostníkov a malých a stredných firiem hodnotí ekonomický korona balíček ako nedostatočný. O pomoc nežiadajú najmä preto, že nespĺňajú podmienky, alebo jej výška nestojí za množstvo administratívy a hroziace sankcie. Podnikatelia očakávajú zjednodušenie podmienok pomoci, ale tiež nižšie odvody a zníženie administratívnej záťaže. Vyplýva to z výsledkov spoločného prieskumu Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS), Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) a Slovak Business Agency v spolupráci s Wilio.sk a Podnikajte.sk, do ktorého sa od 15. do 22. mája zapojilo 1043 podnikateľov.



Z výsledkov prieskumu vyplýva, že viac ako 56 % respondentov hodnotí možnosti a podmienky ekonomických opatrení na zmiernenie koronakrízy ako nedostatočné. Najkritickejšie vnímajú prijaté opatrenia podnikatelia z odvetví stravovanie, ubytovanie a umenie, zábava a rekreácia, kam patria napríklad športové činnosti či realizácia eventov. Naopak, najmenej kriticky sú vnímané podnikateľmi v stavebníctve.



"Podnikatelia žiadali rýchlu a jednoduchú pomoc, žiaľ aj výsledky nášho najnovšieho prieskumu potvrdzujú opak a mnohé firmy sa o prijaté opatrenia ani neuchádzajú," skonštatoval Ján Solík, prezident ZPS. "Štatistiky o miere využívania záchranných opatrení sú alarmujúco nízke. Účinná pomoc pre živnostníkov má byť podľa ich názoru plošná a vyššia," doplnil 1. viceprezident SŽZ Ján Pálenčár. Takmer štvrtina respondentov, ktorí žiadali o niektorú z foriem pomoci, pokladá za najväčší problém zložitosť podporných opatrení a problematickú orientáciu v nich. Nejednoznačné informácie, ktoré sa navyše často menia, považuje za problém viac ako 16 % žiadateľov.



Najčastejším dôvodom, prečo firmy nežiadali o podporu je, že nespĺňajú požadované kritériá. Medzi ďalšie časté dôvody patrí nízka výška podpory v porovnaní s administratívou a potenciálnymi kontrolami či sankciami, ktoré podnikateľom hrozia a neprehľadné a nejasné podmienky. "Až 40 % opýtaných podnikateľov a živnostníkov, ktorým situácia počas koronavírusu spôsobila problémy, nespĺňa požadované podmienky podpory," upozornil riaditeľ Wilio.sk František Duračinský. Približne tretina podnikateľov podľa neho označuje čerpanie za administratívne náročné voči výške samotnej podpory. "Ak chceme zvýšiť mieru čerpania pomoci, treba odstrániť komplikované podmienky nárokovateľnosti a nezastrašovať firmy sankciami a kontrolami," dodal Pálenčár.



Na zlepšenie situácie je podľa 23,5 percenta respondentov potrebné zjednodušenie podmienok, viac ako 18 % podnikateľov by privítalo zjednodušenie žiadostí a viac ako 15 % považuje za dôležité zlepšenie informovanosti. Podnikateľom by podľa 22 % respondentov zároveň pomohlo zníženie odvodov alebo predĺženie ich čiastočného odpustenia. Zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie dostupnosti bezúročných a nízko úročených úverov by si prialo približne 12 % respondentov.