Podnikatelia sú povinní pri neplatení faktúry opraviť odpočítanú DPH

Bratislava 23. apríla (TASR) - Na všetky faktúry, ktoré sú neuhradené 100 dní od ich pôvodnej splatnosti, sa vzťahuje povinnosť robiť opravu odpočítanej dane z pridanej hodnoty (DPH) a túto daň doplatiť. Cieľom úpravy zavedenej v roku 2023 bolo nielen znižovanie medzery vo výbere DPH, ale aj zlepšenie platobnej disciplíny podnikateľov. Upozornila na to Slovenská komory daňových poradcov (SKDP).



"Odberateľ má povinnosť opraviť daň, ktorú si predtým odpočítal na základe faktúry vystavenej dodávateľom po dodaní tovaru alebo služby, a to v rozsahu, v akom túto faktúru dodávateľovi nezaplatil. V praxi sa stáva, že odberateľ zaplatí faktúru vo výške DPH, ktorá je na faktúre vyčíslená a má za to, že keď zaplatil sumu DPH, nevzťahuje sa na neho povinnosť urobiť opravu odpočítanej dane. Zákon však vyžaduje urobiť opravu odpočítanej dane aj pri čiastočnom nezaplatení faktúry," priblížila Mária Sameková z SKDP.



Následne má platiteľ DPH právo vykonať opravu opravenej odpočítanej dane v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k úplnému alebo čiastočnému zaplateniu za dodanie tovaru alebo služby. A to vo výške zodpovedajúcej sume protihodnoty, ktorá bola zaplatená za dodanie tovaru alebo služby.



To, že je odberateľ pri nezaplatení faktúry povinný opraviť odpočítanú DPH však podľa odborníčky neznamená, že mu zaniká samotný záväzok voči dodávateľovi. "Záväzok voči dodávateľovi zostáva zachovaný v plnej výške napriek oprave odpočítanej dane. Ak neskôr záväzok riadne uhradí, opraví DPH znovu a nanovo si uplatní odpočet DPH," doplnila Sameková.