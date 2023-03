Podnikatelia v cestovnom ruchu zverejnili požiadavky na budúcu vládu

Bratislava 21. marca (TASR) – Digitalizácia štátnej správy, udržateľná podpora firiem či dostupnosť financovania pre podniky vyčerpané pandemickými opatreniami a vysokou infláciou. Aj to sú opatrenia, ktoré od politikov a budúcej vlády očakávajú podnikatelia v cestovnom ruchu. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii prezident Zväzu cestovného ruchu SR Marek Harbuľák.



"V prvom rade je to digitalizácia. Napriek tomu, že tu máme e-government a rôzne zákony, ktoré by mali prispievať k digitalizácii procesov, stále mnoho podnikateľov, hlavne v ubytovaní, robí takzvaných poštárov pre úrady alebo príslušné ministerstvá," uviedol Harbuľák. Práve digitalizácia by podľa neho mala zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov v cestovnom ruchu.



Druhou požiadavkou zväzu je efektívna a udržateľná podpora firiem od štátu. Podnikatelia si podľa Harbuľáka uvedomujú, že situácia nie je ľahká, a že nebude jednoduché udržať v platnosti všetky schémy opatrení a podpory podnikov z posledného obdobia. Potreby firiem v cestovnom ruchu by podľa neho mohla na pravidelných stretnutiach riešiť medzirezortná komisia.



Podnikatelia v cestovnom ruchu by chceli riešiť aj konkurenciu spojenú so zdieľanou ekonomikou. Prenajímatelia súkromných nehnuteľností by podľa Harbuľáka mali tiež určitou mierou prispievať do ekonomiky. Vláda by mala vytvoriť základné pravidlá zodpovednosti nielen pre štandardných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, ale aj pre týchto nových aktérov trhu.



Podobne ako aj v iných odvetviach ekonomiky, cestovný ruch sa musí vyrovnať s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Podnikatelia preto požadujú otvorenie pracovného trhu pre kvalifikovaných cudzincov. Ďalšími prioritami podnikateľov v cestovnom ruchu sú dostupnosť financovania napríklad prostredníctvom štátom zaručených úverov, a tiež podpora príjazdového turizmu.