Podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu môžu žiadať o vyššiu pomoc

Bratislava 28. júna (TASR) - Podnikatelia v gastrosektore a cestovnom ruchu, ktorí prekročia čerpanie pomoci 200 000 eur, už môžu žiadať o vyšší finančný príspevok na záchranu svojho podnikania. Informovalo o tom Ministerstvo dopravy a výstavby SR.



Na portáli slovensko.sk je od 24. júna sprístupnený formulár, cez ktorý môžu žiadatelia požiadať o peniaze zo Schémy štátnej pomoci do výšky jedného milióna eur. Tá je určená pre podniky, pre ktoré bola Schéma pomoci de minimis do výšky 200.000 eur nepostačujúca. Základnou podmienkou je pokles tržieb o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.



Oprávnenými prijímateľmi budú v tejto schéme prevádzky stravovacích a ubytovacích zariadení, cestovných kancelárií a agentúr, akvaparkov, kúpalísk, sprievodcovia v cestovnom ruchu, organizácie kongresov a podnikových výstav, botanické a zoologické záhrady a prírodné rezervácie, zábavné parky a lunaparky, prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov, múzeá s prehliadkami pre verejnosť, historické pamiatky a turistické zaujímavosti.



„Rozdiel bude vo výške možných nekrytých fixných nákladov, kedy v tzv. Veľkej schéme budú môcť veľké podniky požiadať o finančný príspevok maximálne do 70 % nekrytých finančných nákladov, pre malé a stredné podniky to bude hranica 90 %," uviedol hovorca ministerstva Ivan Rudolf.



Obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od od 1. apríla minulého roka do 31. marca tohto roka. Za rovnaké mesiace je možné požiadať o finančnú pomoc len v rámci jednej schémy: buď Schémy pomoci de minimis, alebo Schémy štátnej pomoci.



„Od 24. júna bolo na ministerstvo doručených 13 žiadostí. Žiadateľov, ktorí poslali žiadosti pred týmto termínom vyzveme, aby si žiadosť podali ešte raz," povedal poradca štátnej tajomníčky pre cestovný ruch Tomáš Ondrčka.



Aj keď bude podľa neho kontrola a spracovanie jednotlivých žiadostí trvať o niečo dlhšie, naďalej dodržiavajú termín ich spracovania do 30 pracovných dní. Rozhodnutie odíde najneskôr do 30 pracovných dní a po podpise zmlúv budú posielať na účet podnikateľov schválenú finančnú pomoc.