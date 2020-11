Podnikatelia v gastrosektore posielajú otvorený list samosprávam

Bratislava 13. novembra (TASR) - Dvanásť asociácií a združení podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore, zastúpených v platforme #StáleMámeChuť, poslalo spoločný otvorený list zástupcom samospráv – Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únii miest Slovenska (ÚMS), v ktorom sa obracajú na mestá a obce, aby v súčasnej ťažkej situácii pomohli lokálnym gastro prevádzkam udržať likviditu a zamestnanosť. Navrhujú pritom dva vhodné spôsoby, a to stanovenie symbolických cien za nájom terás a zníženie daní z nehnuteľností na úroveň roku 2019.



Ako ďalej gastropodnikatelia uviedli v liste, gastro sektor si váži a víta ústretové kroky v niektorých samosprávach, ktoré už napríklad znížili alebo úplne odpustili nájmy terás. Ide predovšetkým o väčšie mestá a krajské mestá ako Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Košice, Poprad, Prešov, Trenčín a Trnava.



Od tohto roku väčšina miest a obcí totiž podľa gastropodnikateľov zvýšila miestnu daň z nehnuteľností. V krajských mestách sa zvýšenie pohybuje od 25 % až do 180 %. Zníženie tejto dane na úroveň roku 2019 by gastro prevádzkam významne pomohlo s likviditou.



Sme tu a stále máme chuť, odkazujú samosprávam a štátu zástupcovia podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore, ktorí spojili svoje sily a hlas v spoločnej platforme #StáleMámeChuť. Žiadajú preto od primátorov a starostov, aby im vyšli v ústrety a spoločne s nimi hľadali potrebnú pomoc v ťažkej až likvidačnej situácii, ktorej dnes gastro prevádzky čelia.



Signatármi otvoreného listu je Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska, Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov, Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska, Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Iniciatíva Zachráňme gastro!, Pomáhame si - gastro v korone, Pomoc pre gastro, Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Slovenský zväz spracovateľov mäsa a Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.