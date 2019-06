Podnikatelia v Nitre hovorili najmä o ekonomickej diplomacii

Začiatkom tohto roka bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi SOPK a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Nitra 19. júna (TASR) – Prezentácia nástrojov štátnej pomoci podnikateľským subjektom so zámerom zvýšiť ich exportný potenciál dominovala na stretnutí regionálnych podnikateľov v Nitre. Podujatie zorganizovala v stredu Nitrianska regionálna komora (NRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zhruba 25 podnikateľov z radov firiem z nitrianskeho regiónu, ktoré sa zaoberajú zahraničnými obchodnými aktivitami a exportom, získalo informácie o kompetenciách a úlohách slovenskej ekonomickej diplomacie či formách štátnej pomoci pre podnikateľov.



Súčasná svetová ekonomika je podľa štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízeka príznačná globalizáciou spotrebiteľských trhov a trhy na to odpovedajú požiadavkami na originálne, výnimočné produkty a služby. „Tu vidím miesto pre Slovensko. Nitriansky kraj má regionálne špecifiká v poľnohospodárstve a v ostatnej dekáde naberá významnú dynamiku v priemysle. Pozitívnym trendom je rozvoj malých aj stredných podnikov zahraničného a medzinárodného kapitálu vo vidieckom priestore,“ skonštatoval Parízek.



Na Slovensku tradične prevažuje podpora strojárskeho a chemického priemyslu, uviedol to námestník generálnej riaditeľky Eximbanky SR Michal Kozáčik. „Zaznamenávame však aj zvýšený záujem spoločností s projektmi s ekologickým zameraním či zo softvérových a IT spoločností,“ uviedol.



Podľa riaditeľa NRK SOPK Miroslava Masarika obchodná komora pri organizovaní množstva obchodných misií a rôznych medzinárodných mítingov často využíva práve služby ekonomickej diplomacie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí. „Táto spolupráca, keď dobre funguje, je veľmi vítaná,“ skonštatoval Masarik.



Začiatkom tohto roka bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi SOPK a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré potvrdilo konkrétne formy vzájomnej spolupráce. „Podnikatelia sa na dnešnom stretnutí dozvedeli, aké informácie môžu získať nielen z ministerstva, ale aj prostredníctvom agentúry Sario, Slovak business agency, samozrejme aj za podpory Eximbanky SR. My ako obchodná komora sme tu preto, aby sme pomohli podnikateľom sa k týmto informáciám nielen dostať, ale ich aj efektívne využívať pri našich organizovaných podujatiach,“ skonštatoval Masarik.