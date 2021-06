Podnikatelia vítajú reformu stavebného zákona, navrhujú zlepšenia

Bratislava 30. júna (TASR) - Podnikatelia vítajú reformu stavebného zákona, navrhujú desať konkrétnych nápadov na zefektívnenie ťažkopádnych stavebných konaní. Informovalo o tom 12 zamestnávateľských zväzov a asociácií na stredajšej spoločnej tlačovej konferencii.



Podnikatelia považujú súčasný systém okolo územného plánovania a povoľovania stavieb za jednu z hlavných prekážok rozvoja podnikateľského prostredia a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva na Slovensku. Za najväčšie negatíva, s ktorými sa v praxi pri aplikácii súčasnej stavebnej legislatívy stretávajú, označili predovšetkým dĺžku konaní, nedostatočnú odbornosť a nekonzistentnosť rozhodovania mnohých stavebných úradov, duplicitu konaní a nedostatočnú digitalizáciu. "To má za následok výraznú nepredvídateľnosť a ťažkopádnosť stavebných konaní, ktoré zvyknú byť neprimerane dlhé, nereflektujú potreby trhu a nedosahujú štandardy vyspelých krajín," uviedli zamestnávatelia.



"Reforma stavebného konania je kľúčovou zmenou, ktorá ovplyvní hospodársky rast a obraz Slovenska na desaťročia. Urobme ju preto zodpovedne, kvalitne a nadčasovo," povedal výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Peter Serina na margo pripravovaných noviel zákonov z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina).



V "Desatore pre dobrý a efektívny stavebný zákon" zamestnávatelia odporúčajú zvýšiť odbornosť stavebných úradov, skrátiť konania a eliminovať duplicity, jednoznačne definovať účastníkov konania a ich námietky a zvýšiť digitalizáciu. Treba tiež podľa nich riešiť čierne stavby, nedostatky v kvalite a bezpečnosti stavieb či roztrieštenú právnu úpravu. Radia tiež zamerať sa na technické a dopravné vybavenie územia, systémovú predpojatosť a rigidné územné plány.



Systém stavebných konaní by mala podľa podnikateľov sprehľadniť najmä digitalizácia komunikácie a spisov. Podkladové dáta na prípravu a projektovanie stavieb sú často podľa názoru zamestnávateľských zväzov nepresné a nachádzajú sa v množstve rôznych podkladov a dátových systémov, ktoré prevádzkujú rôzne subjekty a príprava stavieb vyžaduje komplikované dožadovanie a vyhľadávanie vstupných údajov zo strany stavebníkov/architektov a projektantov.



"Ak má elektronizácia a digitalizácia v rámci stavebného konania v praxi účinne fungovať, bude nutné zadefinovať povinnosť používania georeferencovaných podkladov, ktoré budú zabezpečovať správne a absolútne priestorové umiestnenie ľubovoľného objektu s vopred definovanou presnosťou," vysvetlil generálny sekretár Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Matej Vagač.



Okrem spomenutej PAS a zväzu geodézie sa do vytvorenia "desatora" zapojili aj Americká obchodná komora v SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora v SR, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovak Compliance Circle (SCC), Slovensko-rakúska obchodná komora (SROK), Švédska obchodná komora v SR, Taliansko–slovenská obchodná komora a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.